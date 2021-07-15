百得利暗盤炒高三成 醫脈通升6.6%

醫脈通「頂頭槌飛」大戶恐賺價蝕息

汽車服務經銷商百得利（6909）於昨日暗盤表現最好，收市升31%，報5.78元，盤中最多升34%。每手1000股，每手帳面賺1380元。於富途暗盤同樣升三成。該股早前少人問津，有7萬人申請，「頂頭槌飛」大戶每人獲69.6萬股，計入孖展成本，昨日暗盤收盤仍賺95萬元。此外，昨日物管新股德信服務（2215）公告出現「擺烏龍」事件，市場一度誤以為其押後上市，券商富途昨日未有提供暗盤交易。事緣公司昨日上午8時發公告，指需要更多時間獲監管當局批准，上市時間表將延期。不過，至午市公司又照常發出配發結果，未有其他解釋。據了解，事件是因港交所審批需時，公司將於今日正常掛牌。昨日於輝立暗盤，該股跌3.3%，收報2.96元。每手1000股，每手帳面蝕100元。

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