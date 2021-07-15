經濟

阿里成蘇寧易購最大股東 佔約25%股權 持股超越張近東

【明報專訊】財困多時的蘇寧易購（深：002024）終獲由江蘇省牽頭的財團，包括阿里巴巴（9988）、小米（1810）等企業共同成立的「新新零售基金二期」以88.35億元（人民幣，下同）入股16.96%。事隔逾周，蘇寧易購昨首次披露財團11名投資者及參股比例，當中以阿里出資最多，涉資約26.5億元，相當於佔財團三成比例，其次為擁國資背景的「南京新興零售發展基金」及華泰證券（上海），各佔財團約20.95%及20.18%。

明報記者 方楚茵

至於其餘8名投資者中，海爾、TCL、美的各出資6億元，各佔財團比例約6.79%、江蘇魚躍科技出資3億元，佔3.4%、海南吉力達出資2億元，佔2.26%、小米及易居則僅出資1億元，各佔1.13%，創維則出資5000萬元，佔0.57%。

南京新興零售基金及華泰證券各佔約兩成

回顧蘇寧今次財務危機，與近期亦頻傳財困的中國恒大（3333）有微妙關係。去年恒大宣告「回A」失敗及陷入資金鏈危機，當時有份投資的蘇寧有意取回參與恒大「回A」計劃的200億元投資，惟最終蘇寧屈服，同意將200億元投資「債轉股」，換取恒大旗下恒大地產股權，「見財化水」下牽連蘇寧債償急跌。而事實上，恒大近月股價亦未止跌，昨日再跌近4%，曾創一年新低8.86元，收報8.91元。

最終自身難保的蘇寧易購，需引入新股東籌資還債，今次交易後，上市公司將無任何股東持三成以上股權，其中張近東連同旗下公司持有蘇寧易購約21.74%股權，而本來就透過旗下淘寶（中國）持股19.99%的阿里，在計入透過今次入股財團持有的5.09%股權後，持股增至25.08％，已成為蘇寧易購實際上的最大單一股東。

不過，在蘇寧易購有關入股的通告內明確表示，根據新新零售基金二期的合伙協議，阿里及南京新興零售發展基金各自均無法對基金經營決策構成重大影響，因而與基金不存在一致行動關係，而新新零售基金二期與江蘇新新零售創新基金，亦不存在一致行動關係。同時，新新零售基金二期各參與主體是獨立作出投資決策，不存在一致行動的意圖等。

新新零售基金二期無一致行動意圖

此外，蘇寧易購亦公布，旗下江蘇蘇寧易達於7月11日與深創投不動產基金管理（深圳）簽署《深創投-鹽田港領岸港口基礎設施一期私募股權投資基金基金合同》，該基金名為「深創投-鹽田港領岸港口基礎設施一期私募股權投資基金」，總份額不超過30億元，江蘇蘇寧易達計劃認繳不超過20%的基金份額，即最多不超過6億元。

相關字詞﹕中國恒大 美的 華泰證券 國資 阿里媽媽 新新零售基金二期 小米 阿里巴巴 江蘇省 蘇寧易購

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