穆迪料國企負債比率 今明兩年微跌

負債比率是計算企業的經調整債務除以利息、折舊、攤銷和稅前盈利（EBITDA）的比率。穆迪表示，中國經濟復蘇，支持企業經營改善，帶動盈利增長，提升現金流，減少額外借債的需要，料今年債務增長會回復到疫前水平。此外，中國政府正在收緊部分行業的債項增長，亦會減少國企槓桿比率上升。

穆迪認為，化工、石油、天然氣和運輸去年受疫情影響最大的行業，今年的盈利可明顯增長，另外建築行業受疫情的影響較小，因此穆迪預期這些行業的國企，負債比率減幅會最大。不過公用事業、房地產等行業國企，仍要增加借債推動增長，因此負債比率減幅較小。

今年3月底，國資委就加強地方國企債務管控、處置工作發出指導意見，穆迪認為相對政府傾向維持而非降低中央政府國企的槓桿率，地方國企因為業務改善和政府督導下，槓桿降速度會較央企更大。

此外，惠譽發表報告，將6家國企和15家政府相關的企業，列入評級負面觀察名單，認為政府對不同國企的支持會更為不同，發揮核心政策職能的企業會有更大支持，非重要行業的國企則在會相對不利。