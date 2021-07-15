花旗：同店銷售放緩 周大福降級至「沽售」

周大福股價昨跌逾一成

周大福公布首季銷售數據後，昨日股價反覆向下，收報15.7元，跌10.7%。花旗報告指出，集團截至6月底止，內地及港澳首季同店銷售分別錄43%及1.1倍，較4至5月分別錄得49%及1.6倍，升幅明顯放緩。而在7月1日至昨日期間，兩地同店銷售增長再放緩，分別約20%至30%，以及80%至90%。該行預計，在低基數效應持續減少下，未來數季升幅大幅放緩，下季兩地同店增長預測分別為逾10%及逾40%，加上現時預測市盈率達27倍，觸及歷史高位，相關估值未見吸引；因此將評級由「買入」降至「沽售」，目標價為17元。

不過，有投行繼續唱好集團股價走勢。野村報告表示，周大福首季銷售表現跑贏同業，而內地同店銷售強勁，相信未來兩地通關將成集團業務增長的催化劑，故對其本財年同店銷售及收入增長預測上調39%及36%，並維持「買入」評級，目標價由17.6元升至20.4元。

摩根士丹利報告亦稱，周大福於內地開店速度勝預期，加上政府推出電子消費券計劃，料可為集團業務帶來正面支持，故予以「增持」評級，目標價則為17.5元。