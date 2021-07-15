經濟

壹傳媒近1.4億 售台灣桃園物業

【明報專訊】壹傳媒（0282）公布，將總建築面積約19,734平方米的台灣桃園市新屋區永福路550號之15幅地塊及建於其上的5座建築物，以5億元新台幣（約1.392億港元）現金代價，出售予何壽川家族旗下的台灣永豐餘工業用紙股份公司。今次出售物業代價，較估值溢價近13%。

料可獲4190萬未經審核盈利

壹傳媒解釋，物業原用作辦公及員工宿舍等用途，但由於集團不再於台灣經營印刷媒體，物業未能獲充分利用，出售有助折現及釋放投資價值，料可獲得4190萬港元未經審核盈利，並預計在償付相關物業的銀行貸款後，可以每年減少150萬港元財務費用。在達成交易前，集團將該項桃園市物業作出抵押擔保，從台中市商業銀行獲取3.1億元新台幣（約8630萬港元）貸款，作為一般營運資金，截至昨天發公告仍然未償還，該貸款須於成交前以託管帳戶內的資金全數償還。

截至2021年3月底止年度，該物業的稅後虧損淨額約4390萬港元，及在物業屋頂的太陽能發電設施獲得3000港元租金收入。是次套現淨額約1.304億港元，將用作償還貸款及清償抵押款項，並將減低融資成本，剩額擬用作一般營運資金；壹傳媒則繼續停牌。根據買方永豐餘的最新公告指出，是次收購物業，主要用於供工業紙器（即工業紙包裝）生產機器營運擴充使用。

相關字詞﹕何壽川 永豐餘 壹傳媒

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