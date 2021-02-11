經濟

WSJ：騰訊阿里擬逐步互通服務

【明報專訊】中央近來不斷打擊壟斷行為，《華爾街日報》（WSJ）引述消息報道，兩大中資科網巨頭騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）在日益加大的監管壓力下擬「破壁」，逐步互相開放服務，包括在阿里旗下電商平台淘寶引入騰訊旗下的微信支付，預料最快未來數月落實。騰訊不予置評，阿里暫未有回應。

更方便消費者 刺激更大競爭

據報，騰訊不再限制用戶在微信分享阿里的商品頁面，或讓阿里通過微信「小程式」功能接觸旗下用戶。至於阿里巴巴，除微信支付外，亦將引入更多流動支付服務予淘寶。消息人士指出，有關計劃除了希望讓消費者的生活更方便，亦有助於刺激更大的競爭。

雖然兩個集團一向被視作競爭關係，經常陷「二選一」爭議，不過雙方早已有意相互開放服務。今年3月內媒報道稱，阿里擬在微信上開通「淘寶特價版」小程序，同時將開通微信支付。阿里副總裁、C2M事業部總經理汪海證實，集團已提交有關申請，申請當時仍在審批中。後來，阿里旗下二手交易平台「閒魚」也申請開通微信小程序。

內地近月大力針對科網巨頭的壟斷行為，國務院總理李克強日前出席座談會時，強調要加強公正監管，反對壟斷及不正當競爭。而在今年4月，國家市場監管總局裁定阿里要求商家對電商平台「二選一」屬壟斷行為，罰款逾182億元人民幣，成為內地歷來最大額反壟斷罰款。

事實上，美團（3690）亦曾因反壟斷遭罰。去年12月底，美團因在旗下美團App、美團點評App等取消支付寶渠道，使消費者無法通過支付寶付款，擬利用市場支配地位，指控美團涉及壟斷，北京知識產權法院已立案審理。

相關字詞﹕二選一 阿里巴巴 騰訊

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