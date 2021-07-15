經濟

商戶積分有限期 籲消費者多查餘額

【明報專訊】不少商戶為「搶客」花招百出，近年有許多連鎖店紛紛推出會員積分計劃，吸引市民消費。消委會指出，接獲數宗相關投訴個案，包括未為意會員積分及電子現金券有效期而遭扣減；該會提醒，市民應定期查閱積分餘額及有效期，亦需留意兌換獎賞之條款細則。

適時兌換獎賞 免浪費積分

消委員報告指出，早前接獲數宗與會員積分計劃相關的投訴，其中長者李太每次於超級市場購物時，均會使用該公司會員卡儲分，並一直未有兌換獎賞；早前購物後，發現單據上顯示的積分餘額卻有所減少。她隨即向公司職員查詢，並獲回覆指會員積分由發出日起計有效期為兩年，逾期將自動失效。經消委會調停後，該公司酌情將約800積分回予李太，並重申積分有效期為兩年。

就上述個案，消委會表示，消費者應定期查閱積分餘額及有效期，並適時兌換獎賞，以免浪費積分。

另商戶亦應考慮於店舖增設積分查閱設施及電話熱線服務，協助有需要的消費者查詢積分詳情。

至於另一投訴個案為市民陳先生，早前兌換6張某超級市場電子現金券，並曾使用其中兩張；惟相隔10多天後，餘下4張現金券突然消失。公司職員解釋相關活動為特別推廣優惠，並已到期。經消委會跟進後，公司已退回上述4張現金券予陳先生。

不過，消委會提醒市民，需留意積分當現金之等值計算，加上每項獎賞均受相關條款及細則約束，兌換前應先仔細閱覽兌換獎賞詳情、獎賞有效期等條款。

相關字詞﹕會員積分 消委會

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