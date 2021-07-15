經濟

消委會：上半年虛銀投訴增至10宗 去年全年錄5宗 籲看清條款勿只着眼優惠

【明報專訊】去年8家虛擬銀行陸續開戶，投訴亦相應上升。消委會公布，今年上半年接獲10宗有關虛擬銀行之消費者投訴，去年全年錄5宗。消委會總幹事黃鳳嫻說，坊間虛擬銀行的廣告攻勢非常凌厲，有很多高息優惠及回贈，用卡消費有很多不同「著數」，她認為不應純看「著數」、高息，並提醒市民，所有的優惠都是有期限及有條款的。

涉銷售手法收費爭拗服務質素

消委會指出，今年上半年10宗投訴當中，有3宗涉及銷售手法（見表1），例如誤導或隱瞞資料如優惠條款、優惠金額及虛擬銀行限制等；有3宗涉及價格或收費爭拗，例如優惠不兌現、銀行卡被盜用、不接受虛擬銀行卡購物等；兩宗涉及服務質素，例如申請手續麻煩、不能取款、求助無門、客戶服務不佳及申請銀行卡訊息混亂等。

去年上半年只有兩家虛銀正式運作，消委會當時僅收到1宗涉及服務質素的投訴。去年底8家虛銀全面開業，全年錄5宗投訴。

消委會在最新一期《選擇》月刊，檢視8家虛銀服務，提出多項市民在使用上需注意的地方（見表2），例如現金提款方面，部分虛銀未提供扣帳卡，需轉帳至其他銀行以提款；部分虛銀扣帳卡或信用卡每次經本地Mastercard網絡提款須付費。定存方面，消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，部分銀行定期存款的利率，按存款額來定高低，有的參與人數愈多、年利率愈高。另外，虛擬銀行對提早取回定期存款亦有不同要求。

消費回贈優惠 普遍屬「期間限定」

消委會又指出，虛銀不時會提供較高的活期或定期存款優惠以吸引新客戶或新資金，但優惠一般只適用於銀行指定期間，優惠期過後，相關存款適用的利率或轉變。部分虛銀推出消費回贈優惠，但該類優惠亦普遍或為「期間限定」，有意開戶者不宜純粹基於存款或消費回贈等優惠而決定開戶，應以相關銀行的服務模式、服務內容是否全面及切合自身需要作為主要考慮因素。

虛擬銀行服務與傳統銀行有別，消委會表示，虛銀因不設分行，暫時都不設現金或以支票或本票存入的服務；個別虛銀的外匯買賣或貸款服務，僅指定時間提供；暫時只有1家虛銀接受外地銀行帳戶電匯匯入款項至其虛銀帳戶，而該虛銀沒提供匯出款項至外地銀行帳戶，其餘7家更暫未提供由外地銀行匯入或由虛銀匯出至外地銀行的服務。此外，消委會亦指出，部分虛銀表明未能為美國公民、有美國稅務身分或有香港以外地區的稅務身分人士開戶。

明報記者 胡學能

相關字詞﹕消委會 虛擬銀行

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