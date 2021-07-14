經濟
國際金融

美核心通脹30年最勁 扣除食品及能源價格6月升4.5%

【明報專訊】由於二手車價格持續飈升，加上食品及能源價格上漲，美國上月通脹繼續大幅攀升。6月消費者物價指數（CPI）按年上漲5.4%，高於經濟師此前預計的5%，為2008年中以來的最大升幅。剔除波動較大的食品及能源價格後，美國6月核心CPI按年上漲4.5%，更是1991年9月以來最大升幅，遠高於經濟師預期的3.8%。

不過市場人士表示，上月的美國通脹主要歸因於二手車漲價，認為通脹只屬暫時，加上企業次季業績理想，摩通、高盛利潤大增，標普500指數及納指早段再創新高，亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）等科技股早段升1%。不過波音（BA）計劃削減787夢幻客機產量，以解決生產質量問題，股價早段挫逾3%，拖累道指向下。

市場人士：二手車漲價 通脹只暫時

美國近期通脹增長加快，歸因於疫情緩解後需求急增、供應鏈瓶頸，以及去年疫情期間的低基數效應等。聯儲局及美國白宮的政策制定者預計，當前的通脹壓力只屬暫時。經濟活動重啟，餐廳恢復營業，美國飲品巨頭百事（PepsiCo，PEP）次季收入按年增長逾兩成至192.2億美元，利潤按年增長逾四成至23.6億美元，高於分析師預期。該公司上調全年經調整的每股盈利預測，股價早段升3%創新高。

標指納指再新高 波音逆市挫逾3%

以資產值計算，美國最大銀行摩通（JPM）公布，第二季利潤按年飈升逾1倍至119.5億美元，每股盈利3.78美元，遠超分析師此前預期的3.2美元。相比下，去年同期利潤僅46.9億美元，每股盈利1.38美元。這是由於摩通去年次季為疫情可能帶來的壞帳撥備105億美元，如今可繼續釋出之前預留的資金。

不過摩通上季收入按年跌8%至304.8億美元，這主要由於貸款息差收窄及交易收入下降。上季摩通的淨利息收入（銀行從貸款利息所獲取的收入，減去為存款支付的利息）按年下降8%。疫情期間蓬勃的業務，尤其是交易及投行業務，由破紀錄的增幅放緩。去年急於籌集資金的企業客戶目前資金充裕，企業及投行業務的上季收入按年下降19%。

摩通高盛季績遠勝預期

美國經濟復蘇，帶動大行的首次公開募股（IPO）及企業併購業務。高盛（GS）第二季收入按年增16%至153.9 億美元，利潤為54.9億美元，每股盈利15.02美元，遠高於經濟師此前預計的10.25美元。相比下去年同期利潤為24.2億美元，每股盈利6.26美元。

受惠於股票承銷收入及企業併購潮，高盛上季的投行業務收入按年增長36%至36.1億美元，是該業務有紀錄以來第二高的收入，僅次於今年首季。上季美國電訊業巨擘AT&T（T）旗下華納媒體（WarnerMedia）與競爭對手Discovery Inc（DISCA）合併、微軟（MSFT）收購人工智能公司Nuance等，也是由高盛充當顧問。大市向上也推動高盛的資產管理業務，相關收入按年增長逾1倍，達到51.3 億美元。不過疫情帶來的市况波動減退，交易業務放緩，上季相關交易收入為49億美元，低於今年首季的75.8億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

監管突吹和風 恒指急彈448點 市監局准騰訊全購搜狗
監管突吹和風 恒指急彈448點 市監局准騰訊全購搜狗
監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀
監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀
阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億
阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億
英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%
英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%
李克強：降準要支持中小微企成長
李克強：降準要支持中小微企成長
原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市
原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市
周大福上季港澳同店銷售急升1.1倍 升幅罕有超過內地 美銀料來季增幅放緩
周大福上季港澳同店銷售急升1.1倍 升幅罕有超過內地 美銀料來季增幅放緩
中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成
中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成
中國6月出口增20% 勝預期
中國6月出口增20% 勝預期
李錄基金減持比亞迪套16.26億
李錄基金減持比亞迪套16.26億
安芯前執董林蘇鵬禁任董事8年
安芯前執董林蘇鵬禁任董事8年
米蘭站委任新主席 與前DJ「細So」緋聞女友同名
米蘭站委任新主席 與前DJ「細So」緋聞女友同名
順豐次季轉賺逾16億人幣
順豐次季轉賺逾16億人幣
太陽娛樂5供4 集資最多1.426億
太陽娛樂5供4 集資最多1.426億
Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出
Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出
受惠併購匯率因素 德昌電機首季營業額升七成
受惠併購匯率因素 德昌電機首季營業額升七成
特步發盈喜 料上半年多賺至少65%
特步發盈喜 料上半年多賺至少65%
Google遭法反壟斷機構罰46億
Google遭法反壟斷機構罰46億
馬斯克庭上自稱：討厭當CEO
馬斯克庭上自稱：討厭當CEO
張兆聰：減價戰放緩兼進旺季 留意物流股
張兆聰：減價戰放緩兼進旺季 留意物流股
技術取勝：建滔未升穿下降軌或整固
技術取勝：建滔未升穿下降軌或整固
中信削高層公幹待遇要搭經濟艙
中信削高層公幹待遇要搭經濟艙
劉思明：家電股料已見底 海爾看高一線
劉思明：家電股料已見底 海爾看高一線
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
湯文亮：張良的危機處理
湯文亮：張良的危機處理
盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高
盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高
凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅
凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅
維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄
維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄
畢架‧金峰現樓示位首曝光 料先推分層戶
畢架‧金峰現樓示位首曝光 料先推分層戶
上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗
上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗
中區甲廈次季現正吸納量 3年首見
中區甲廈次季現正吸納量 3年首見
加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大
加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大