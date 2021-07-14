美核心通脹30年最勁 扣除食品及能源價格6月升4.5%

不過市場人士表示，上月的美國通脹主要歸因於二手車漲價，認為通脹只屬暫時，加上企業次季業績理想，摩通、高盛利潤大增，標普500指數及納指早段再創新高，亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）等科技股早段升1%。不過波音（BA）計劃削減787夢幻客機產量，以解決生產質量問題，股價早段挫逾3%，拖累道指向下。

市場人士：二手車漲價 通脹只暫時

美國近期通脹增長加快，歸因於疫情緩解後需求急增、供應鏈瓶頸，以及去年疫情期間的低基數效應等。聯儲局及美國白宮的政策制定者預計，當前的通脹壓力只屬暫時。經濟活動重啟，餐廳恢復營業，美國飲品巨頭百事（PepsiCo，PEP）次季收入按年增長逾兩成至192.2億美元，利潤按年增長逾四成至23.6億美元，高於分析師預期。該公司上調全年經調整的每股盈利預測，股價早段升3%創新高。

標指納指再新高 波音逆市挫逾3%

以資產值計算，美國最大銀行摩通（JPM）公布，第二季利潤按年飈升逾1倍至119.5億美元，每股盈利3.78美元，遠超分析師此前預期的3.2美元。相比下，去年同期利潤僅46.9億美元，每股盈利1.38美元。這是由於摩通去年次季為疫情可能帶來的壞帳撥備105億美元，如今可繼續釋出之前預留的資金。

不過摩通上季收入按年跌8%至304.8億美元，這主要由於貸款息差收窄及交易收入下降。上季摩通的淨利息收入（銀行從貸款利息所獲取的收入，減去為存款支付的利息）按年下降8%。疫情期間蓬勃的業務，尤其是交易及投行業務，由破紀錄的增幅放緩。去年急於籌集資金的企業客戶目前資金充裕，企業及投行業務的上季收入按年下降19%。

摩通高盛季績遠勝預期

美國經濟復蘇，帶動大行的首次公開募股（IPO）及企業併購業務。高盛（GS）第二季收入按年增16%至153.9 億美元，利潤為54.9億美元，每股盈利15.02美元，遠高於經濟師此前預計的10.25美元。相比下去年同期利潤為24.2億美元，每股盈利6.26美元。

受惠於股票承銷收入及企業併購潮，高盛上季的投行業務收入按年增長36%至36.1億美元，是該業務有紀錄以來第二高的收入，僅次於今年首季。上季美國電訊業巨擘AT&T（T）旗下華納媒體（WarnerMedia）與競爭對手Discovery Inc（DISCA）合併、微軟（MSFT）收購人工智能公司Nuance等，也是由高盛充當顧問。大市向上也推動高盛的資產管理業務，相關收入按年增長逾1倍，達到51.3 億美元。不過疫情帶來的市况波動減退，交易業務放緩，上季相關交易收入為49億美元，低於今年首季的75.8億美元。

（綜合報道）

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