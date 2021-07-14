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加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大

【明報專訊】全球暖化問題迫在眉睫，環球多國都提出在未來數十年內，大幅提升再生能源使用比例。以中國為例，早前宣布將再生能源使用量在2025年前提升40%，消息令不少光伏及相關零件板塊股急升。加拿大皇家銀行財富管理投資策略師段乃榕（Jasmine Duan）表示，除再生能源外，醫療科技、5G發展等方面亦正處急速發展階段，投資者不妨留意相關板塊，作長線投資部署。

段乃榕表示，「可持續中國」將會是今年一個潛在爆發的投資機會。她解釋，美國總統拜登上任後表示，美國經濟在2050年前將實現完全「脫碳」，並推出不少措施，如電動車稅費減免政策、大量興建充電樁，以及提升美國電網等。根據國際再生能源總署（​IRENA）預測，未來30年全球國家需投入約110萬億美元以迎接能源轉變，當中主要發展電氣化、基建，以及投入可再生能源發展，因此投資者可從以上方向，尋找綠色科技投資主題。

中國2025年前再生能源用量增40%

她表示，可持續科技方面主要有五大投資主題，包括醫療科技、農業科技、金融科技、綠色科技及智慧城市。就綠色科技而言，她指出中國是全球最大的可再生能源市場，中國太陽能、光伏組件產量佔全球的四分之三，而渦輪機產量則佔全球的一半。除此之外，中國是全球鋰及鈷的重要市場，這些原材料是製造新能源充電池的重要元素。最後，中國是全球最大溫室氣體排放國家，早前國家主席習近平表示，於2020年至2025年，中國的可再生能源使用量將提升40%。由此可見，中國在再生能源方面有龐大投資機遇，投資者可從港股及A股「尋寶」。

至於實際上如何選股，段乃榕指投資者可以從整個產業鏈考慮。她舉例，未來全球多國將會增加使用風電、太陽能發電，此情况下，風力渦輪機生產商或獨立風力電廠運營商、太陽能面板製造商的產能將會提高。當能源生產後，需以電池儲存，因此電池製造商將會受惠。儲存能源後又需要傳輸，當中涉及輸配電公司及電纜生產商配合，到最末端是電能使用，當中投資者最易接觸到的是電動車，因此電動車及相關零件生產商都可受惠。

她坦言風能及太陽能投資機會較大，但這些板塊的產業鏈較複雜，亦較容易受政策影響，對一般投資者而言，難有專業知識判斷。相反新能源汽車在日常生活中容易接觸，使用者可親身駕駛、了解公司銷售及服務，相信會容易發掘投資主題，亦建議資者應在自己熟悉的領域做投資。

醫療科技有四大投資機遇

醫療科技可分為四大投資機遇，第一是遠程醫療，即以電話視像等獲得線上醫療服務，在疫情期間得到快速發展，亦令病患者的認知度及使用度大幅提升；第二是可穿戴設備，昔日多家科技公司推出可監察身體狀况的智能手錶，相信未來除可監察身體情况，在人工智能及數據分析能力發展下，預料有助及早發現早期疾病及作出治療；第三是處方數字治療，以專業的醫療機械，協助醫生了解患者實時數據，有助判斷未來治療方案；第四是人工智能協助研發創新藥物，有助減低研發成本及加快創新藥物研發速度，惟相關技術仍處於早期發展階段。

現時港股與A股醫療器械板塊較受內地實行的「醫療器械統一採購」政策影響，若內地醫療器械公司中標，成為採購企業，收購價錢會大幅下降，但整體銷售數量會大幅增長，如去年12月第一輪醫療器材採購，就影響心臟支架價錢。

上月，內地宣布將大量採購人工關節，短期來說，醫療器械行業會有政策風險，因此投資者在選股時，要選擇產品選擇較豐富及創新能力較強的公司，在大量採購的影響下，未來才可持續發展。

5G建設農業科技可留意

智慧城市方面，儘管新冠病毒疫情下，5G建設進程受影響，但仍是未來主要發展方針。內地5G建設已經進入第三年，段乃榕相信，相關建設及基建發展會於今年將達到頂峰並於明年下降。因此，投資者關注重點應由基建改變為應用，如更多民眾使用5G網絡，會令智能手機、家居產品轉為支持5G使用。對於電訊營運商，則會減低資本開支，雖然內地提出5G數據計劃限價政策，但5G時代數據用量一定有增無減，即使限價政策下，收費都會高於4G計劃，相信電訊營運商會受惠。

至於農業科技方面，投資者可留意食品科技，例如如何以更少土地種植食物及如何高效傳輸到消費者手中。另外，近年興起植物蛋白食品，相信未來會更為普及。金融科技方面，包括區塊鏈及電子支付技術，令市民生活更加便捷及安全等。

在全球一些較貧困的地方，仍有部分人未有銀行戶口，如何協助這部分人使用電子支付亦將會是大勢所趨，與此同時投資者可以從中發掘機遇。

黃清瑤 明報記者

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