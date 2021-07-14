中區甲廈次季現正吸納量 3年首見

高力國際回顧今年上半年的樓市表現，其中甲廈的租賃明顯較前活躍，就以中環及金鐘為例，今年次季錄得6.38萬方呎正吸納量，為2018年次季後、近3年來首次錄得正數吸納量。高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，甲級寫字樓租金在過去兩年已調整，預計今年底租賃需求將進一步改善，租金跌幅亦將減慢，預計全年甲廈租金跌約6%。因租金下跌，部分外資公司趁機遷回核心區，預計租金明年起重拾升軌，租金有約1%至3%的平穩增幅。

高力：明年租金重拾升軌

高力國際香港商舖服務行政董事吳凱寧表示，近期零售業回暖，服裝、奢侈品和電器產品的銷售增加，在基數較低下，2021年次季零售業銷貨額比去年同期增加11.2%。零售商舖的租賃走出谷底，預計一線街舖今年下半年的租金持平，全年累跌約3%。

此外，該行為統計，本年次季投資物業成交總額255億元，按季增1.7倍，按年多1.9倍。高力國際香港資本市場及投資服務行政董事翟聰表示，零售物業及寫字樓分別佔成交金額37%及32%，預計全年投資物業成交總值達850億至900億元。