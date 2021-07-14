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上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗

【明報專訊】過去獲水貨客支撐的上水區，上月中錄得一宗近億元的商舖成交，預料為疫下區內最大宗舖位成交個案。土地註冊處顯示，上水新豐路33號新豐大廈地下2號舖，上月中連租約以9900萬元易手，以商舖面積約3000方呎計，呎價約3.3萬元。買家為淮竣國際物流有限公司，公司董事為嘉林物流創辦人陳善飛。

據悉，商舖現由銀行租用，月租約27萬元，租期至2022年11月，即陳氏可享租金回報約3.3厘。原業主2012年3月以5700萬元購入，持貨逾9年，帳面獲利4200萬元或約74%。翻查資料，是次為陳善飛今年第二度入市，今年5月曾以8000萬元購入尖沙嘴漢威大廈地下A號舖，面積約1000方呎，呎價8萬元，即在過去兩個月內共斥資1.79億元購入兩個商舖。

龍崗道31號地舖2680萬放售

另外，港鐵屯馬線開通後，九龍城及土瓜灣的商舖投資潛力亦被看高一線。美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，獲委託九龍城龍崗道31號地舖放售，地舖面積約1200方呎，業主意向價約2680萬元，呎價約2.23萬元。業主2017年6月以1980萬元購入，若以意向價出售，將獲利700萬元或35%離場。

中原工商部副分區營業董事伍樂民表示，荃灣荃運工業中心2期低層G室現以700萬元放售，面積2321方呎，呎價3016元，現為食品加工場，連租約售月租約2.4萬元，租期至2023年，買家料享租金回報4.1厘。

相關字詞﹕新豐街 屯馬線 嘉林物流 陳善飛

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