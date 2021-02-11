維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄

今日開放示位 最快日內開價

會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙II由5座大廈組成，提供525伙。單位實用面積介乎256至3029方呎，涵蓋開放式至4房設計，當中2房以上單位涉460伙，佔全盤逾八成；另設連平台、天台特色戶，合共36伙。發展商亦指出，是次最大面積單位為3029方呎5房間隔天際特色戶，屬維港滙系列最大單位，位於1座27至28樓A室，內設私人升降機。

值得留意是，參考過往維港滙I以逾1.178億元招標售出1座頂層複式「天池屋」，實呎53,850元，當時均創出售價及呎價新高，預料上述特色戶有望再打破上述紀錄。

碧桂園九龍城「瓏碧」料下半年批預售

另外，碧桂園（2007）旗下九龍城賈炳達道138號項目，屬單幢式住宅，已命名「瓏碧」，提供190伙開放式至2房戶型，預計下半年內獲批預售樓花同意書。碧桂園地產（香港）營銷總監林曉箐表示，項目最大賣點是項目屬41區名校網。

KOKO HILLS昨再沽7伙

至於會德豐旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，昨開售新一輪加推單位合共83伙，包括69伙以價單形式推出，實用面積370至770方呎，戶型涵蓋1房至3房，折實價約773.9萬至1,702.6萬元，實呎約1.94萬至2.29萬元。市場消息指，昨日該盤共沽出約7伙。

另恒地（0012）元朗尚悅‧天城昨錄得一幢洋房成交，位於17號洋房，實用面積1772方呎，連431方呎天台、101方呎前庭及127方呎花園，以2516.24萬元成交，實呎約14,200元。項目今年3月起發售，累售13幢洋房，套現逾3.33億元。