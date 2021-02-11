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香港地產

凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅

【明報專訊】近月樓市熾熱，有名人趁機換樓，其中九倉（0004）非執行董事凌緣庭，今年4月以4280萬元購入九龍站擎天半島一個4房單位後，上月以3050萬元售出同屋苑3房戶，料可退約460萬元辣稅差額。

今年4月4280萬購屋苑4房戶

土地註冊處顯示，擎天半島2座高層E室，實用面積1056方呎，3房間隔，上月以3050萬元沽出，實呎28,883元，預料屬市價水平。單位原業主為凌緣庭（LENG YEN THEAN），2011年以1988萬元購入，持貨約10年，帳面獲利1062萬元或約53%。

資料顯示，凌緣庭早在今年4月，曾以4280萬元購入擎天半島1座中層D室，實用面積1347方呎，屬4房2套連工人套房間隔，實呎約31,774元，而當時凌緣庭需付樓價15%、即642萬元辣稅，而事隔約3個月售出上述3房戶，估計凌緣庭可獲退回相關辣稅差額，料涉約460萬元。

加州豪園單號屋2200萬沽 2年同類新高

另外，元朗加州豪園剛錄本月首宗成交，成交價即創自2019年5月、逾2年屋苑同類新高。中原地產市務經理譚永康表示，加州豪園聖哥拉徑單號屋，實用面積1713方呎，連約1300呎花園，以2200萬元沽出，實呎12,843元，成交價料為屋苑2年來同類單位新高。譚稱，買家為用家，原業主2002年以660萬元購入，持貨19年，帳面獲利約1540萬元或約2.3倍。

相關字詞﹕加州豪園 辣稅 退稅 名人換樓 擎天半島 九龍倉置業 凌緣庭

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