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盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高

【明報專訊】樓市暢旺，新界西近期屢錄高價二手成交，其中青衣盈翠半島一個自製相連單位，最新以2842萬元售出，成交價除創屋苑新高外，更貴絕青衣區。此外，荃灣愉景新城一個兩房「事故單位」，亦以810萬元售出，成交價逼近屋苑2房戶最高紀錄。

明報記者 林尚民

利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，盈翠半島6座高層A、B室，實用面積合共1541方呎，屬自製相連戶，外望荃灣如心廣場海景，原叫價3200萬元，現以2842萬元沽出，減價358萬元，雖然減幅達11%，但成交價仍然貴絕青衣區，實呎18,443元。據匯豐銀行網上估價，單位最新估值2935萬元，反映銀行取態進取。原業主2007年共以872萬元購入A室及B室，帳面獲利1970萬元或2.3倍。

兩年前盈翠特色戶3000萬售 後撻訂

彭錦添補充，盈翠半島目前並無同類相連單位放售。另資料顯示，屋苑3座極高層C室，實用面積916方呎，3房套間隔，為連平台特色戶，2019年中曾以3000萬元售出，實呎32,751元，成交價貴絕青衣分層戶，惟其後買家撻訂，估計當時買家連佣金損手約160萬元。

此外，二手成交活躍，不少筍盤已被吸納，就連「事故單位」亦以貼近新高價售出。市場消息稱，愉景新城3座中層F室，實用面積495方呎，原叫價820萬元，最新以810萬元售出，實呎16,364元，與屋苑上月一個實用面積477方呎的12座高層C室2房戶，以成交價830萬元創下之紀錄僅差20萬元或2.4%。不過值得一提，據悉今次售出的3座單位於2015年時，當時有住戶屍體被發現於單位內，而原業主2016年2月以435萬元購入，持貨約5年，帳面獲利375萬元或86%。

屯馬線全線通車 嘉湖不足半月24成交

另一方面，大型屋苑買賣暢旺，在屯馬線上月底全線通車帶動下，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月至今不足半個月已錄24宗成交，相比上月同期9宗成交多1.7倍。其中樂湖居7座低層D室，實用面積551方呎，3房間隔，享內園景，以620萬元易手，實呎11,252元。原業主2016年9月403.8萬元買入，帳面獲利216.2萬元或約54%。

中原地產分行經理余偉豪亦指出，藍田匯景花園本月至今不足半個月暫錄7宗成交，超過上月全月5宗水平。

匯景不足半月7宗超上月全月

最新成交位於2座高層A室，實用面積537方呎，2房間隔，以858.8萬元成交，實呎15,993元。原業主持貨近7年，帳面獲利253.8萬元或42%。

相關字詞﹕匯景花園 嘉湖山莊 愉景新城 事故單位 新高成交 盈翠半島

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