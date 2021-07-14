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2021年7月14日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
監管突吹和風 恒指急彈448點 市監局准騰訊全購搜狗
監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀
阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億
英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%
李克強：降準要支持中小微企成長
原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市
周大福上季港澳同店銷售急升1.1倍 升幅罕有超過內地 美銀料來季增幅放緩
中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成
中國6月出口增20% 勝預期
李錄基金減持比亞迪套16.26億
安芯前執董林蘇鵬禁任董事8年
米蘭站委任新主席 與前DJ「細So」緋聞女友同名
順豐次季轉賺逾16億人幣
太陽娛樂5供4 集資最多1.426億
Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出
受惠併購匯率因素 德昌電機首季營業額升七成
特步發盈喜 料上半年多賺至少65%
美核心通脹30年最勁 扣除食品及能源價格6月升4.5%
Google遭法反壟斷機構罰46億
馬斯克庭上自稱：討厭當CEO
張兆聰：減價戰放緩兼進旺季 留意物流股
技術取勝：建滔未升穿下降軌或整固
中信削高層公幹待遇要搭經濟艙
劉思明：家電股料已見底 海爾看高一線
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
湯文亮：張良的危機處理
盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高
凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅
維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄
畢架‧金峰現樓示位首曝光 料先推分層戶
上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗
中區甲廈次季現正吸納量 3年首見
加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
【明報專訊】有讀者問我對莊士中國（0298）的看法，因為它在6月29日有代價發行和現金分派，這其中的財技究竟是什麼呢？又問這股票有沒有值博率？
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