馬斯克庭上自稱：討厭當CEO

稱醉心技術

推掉多份高薪厚職

馬斯克自2008年創立特斯拉以來，一直擔任該公司的CEO。部分特斯拉股東入稟法院，指控馬斯克利用自己對特斯拉董事會的控制權，促使特斯拉在2016年收購SolarCity，挽救SolarCity以及馬斯克本人在SolarCity的投資免於破產。不過馬斯克表示，不認為自己能夠控制富達和T. Rowe Price這樣的大型機構投資者。

他又否認原告律師巴倫（Randy Baron）指其脾氣暴躁，會在盛怒下解僱任何人。他表示，自己只是給他人「明確而坦率的反饋」，但這可能會被理解為嘲笑。他強調自己是個「有趣」的人，自稱是「電音之王」（Technoking）就是好例子。他形容自己的幽默感，為特斯拉帶來免費的宣傳。

馬斯克與巴倫的對答不乏火藥味，他直斥對方是「壞人」（a bad human being），曾效力的兩家律師行合伙人都曾入獄。今次聆訊預期進行兩周。

（綜合報道）

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