Google遭法反壟斷機構罰46億

被指未能與出版商制定公平協議

法國監管機構質疑，Google遲遲未能與出版商制定在其平台使用新聞內容的公平協議，並表示在未來兩個月內，若Google仍無法提出令業界滿意的付款機制，將面臨每天高達90萬歐元（約826萬港元）的罰款。Google對判罰表示「非常失望」。

此外，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，部分未交付的波音「787 夢幻客機（Dreamliner）」發現新的質量問題，涉及飛機前部被稱為前耐壓艙壁的部分。波音（BA）是根據FAA要求，對787客機墊片工序進行全系統檢查時發現新的問題，波音將在完成修復後才恢復交付。波音表示，今年交付的787夢幻客機數量將少於原定計劃，以應付相關的檢查，其股價早段跌3%。近期開始走出737 MAX空難陰霾的波音，其新一代寬體客機777X亦在測試時發生嚴重事故，令商業應用面臨押後。

（綜合報道）

[國際金融]