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Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出

【明報專訊】5000元消費券申請反應熱烈，不少讀者或已選好心水的支付工具並完成登記，兩個以二維碼（QR code）付款的儲值平台AlipayHK和WeChat Pay HK近年為攻入本港市場，大灑金錢推出各優惠，今次消費券亦不例外，或者許多人因此選擇這兩款支付平台。《明報》拆解當中細節，無論讀者是否已登記，均值得留意。

明報記者 蔡穎霖

早在消費券計劃出爐之前，AlipayHK和WeChat Pay HK不斷大打「優惠戰」吸客，但當中的優惠涉及消費成本而非單純派錢。例如市民以WeChat Pay HK領取消費券，號稱額外獎賞高達27,518元，又聲稱每名用戶最多有逾1萬元的商戶禮遇及電子優惠券。事實是，除了每日舉行的「日日有千抽」屬真金白銀派錢，大部分優惠僅是商戶優惠或推薦獎賞，包括在餐廳晚市消費滿100元減8元、在家電零售店買滿2000元減50元等。

WeChat Pay「日日有千抽」真金白銀派錢

撇除商戶優惠，AlipayHK所提供的其他獎賞門檻相對較高，例如成功登記用戶，每月消費次數最多的首10名可額外有5000元獎賞；在指定日子登記的首兩名用戶，可以得到「超離地特別賞」，例如與七仙羽進行一次交流晚餐等，而且要留意，若想取得「超離地特別賞」，可能要較遲才能領取消費券，例如「培生擂台無敵盃」入場門票2張的條件是8月8日登記的首兩名用戶，變相最快9月才領錢。

Alipay「超離地特別賞」或較遲領錢

AlipayHK和WeChat Pay HK標榜適合大額消費，平台支援不同帳戶疊加使用。若花費較消費券發放的5000元還要多，兩個平台的用戶也可以把現有錢包餘額，與已綁定的銀行帳戶或信用卡疊加使用，用戶可依照自己的使費增值錢包。實際的消費限額就視乎用戶的身分認證等級而定，不過未認證的用戶每年也有2.5萬元限額，相信已經滿足不少新用戶。

兩家支付商會為消費券增設新一個專用的錢包，方便用戶查閱消費券使用餘額及詳情。用戶在消費時可自由選用以餘額或消費券付款，將交易分門別類。專設的消費券帳戶亦方便用戶消費之後退款，如果在消費券使用期限後一個月內需要退款，平台將會以一張新消費券形式發放退款，該張新消費券的有效期為退款後的下一個月底。此機制既能回應用戶的退款要求，也能避免套現。

除了大額消費外，如果市民以AlipayHK消費券代替八達通乘車，將得不到政府的交通補貼每月上限500元；WeChat Pay HK就暫時不適用於交通，不過待Alipay HK在港鐵的一年獨家權過後，相信WeChat Pay HK明年初便可用來乘搭港鐵。

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