太陽娛樂5供4 集資最多1.426億

周焯華唐才智承諾參與供股

根據公告，供股價較昨日收市價0.295元折讓約52.5%，以透過發行逾10.44股新股，集資最多1.426億元。在該集團分別持股34.5%及23%的周焯華及唐才智會按比例供股，及在供股未獲足額認購時，向兩人調整供股股份數目，確保公眾持股量在25%。另周焯華較早前向集團提供3500萬元貸款，將與他應付的供股額抵消，因此他按比例供股時只淨付出1331萬元，集團的淨集資額降至1.097億元。由於供股不設投行包銷，若周、唐兩人將剩餘供股不足部分包銷，周、唐兩人的持股比例將提高至39%至42.4%及26%至28.4%。公司擬於未來12個月投資不少於10個娛樂投資項目，總投資額超過5000萬元。另有2000萬元用於發展線上娛樂平台和NFT平台，餘額用於日常開支及殯儀業務。