中國6月出口增20% 勝預期

貿易順差3328億 高預期

總結上半年，中國外貿進出口總值18.07萬億元，比去年同期增長27.1%，其中出口9.85萬億元，增長28.1%；進口8.22萬億元，增長25.9%。海關總署統計分析司司長李魁文表示，中國外貿進出口總值連續13個月保持按年正增長，進出口規模創下歷史同期最好水平，繼續保持穩中向好態勢。

上半年，中國對前三大貿易伙伴東盟、歐盟、美國分別進出口2.66萬億、2.52萬億及2.21萬億元，分別按年增長27.8%、26.7%及34.6%；對日本進出口1.18萬億元，按年增長14.5%。上半年出口機電產品5.83萬億元，按年增長29.5%，佔出口總值的59.2%，較去年同期提升0.6個百分點；其中，出口自動數據處理設備及其零部件、手機、汽車分別增長17%、23.3%及101.4%。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，隨着全球消費者更轉向體驗和服務類別的支出，預計中國製造業和貿易數據將在下半年放緩，但6月的數據表明這種放緩的趨勢或較預期更遲出現。