中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成

虛幣交易呈價量齊跌

數據顯示，虛擬貨幣現貨交易量大幅下跌42.7%至2.7萬億美元（約21.1萬億港元），衍生品交易量則減少40.7%至3.2萬億美元（約25萬億港元）。

當中，比特幣和以太幣（ETH）期貨的未平倉量亦分別跌31.8%及29.3%。

CryptoCompare表示，主要受中國繼續遏制比特幣（Bitcoin）挖礦影響，虛擬貨幣交易「價量齊跌」。

CryptoCompare表示，上月比特幣價格一度跌至28908美元，是今年1月以來新低。月內單日最高交易量為6月22日，涉資1382億美元（約1.08萬億港元），較5月最高交易量下跌42.3%。

上月比特幣曾跌至28908美元

綜觀市場，上月現貨交易量最高的是幣安，涉資6680億美元（約5.2萬億港元），但仍按月下跌56%；其次為火幣（Huobi Global），交易額1620億美元（約1.3萬億港元）。