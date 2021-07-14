周大福上季港澳同店銷售急升1.1倍 升幅罕有超過內地 美銀料來季增幅放緩

明報記者 周綺琪

周大福股價昨日收報17.58元，升3.4%。集團公告指出，儘管內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，香港及澳門上季度同店銷售表現持續回升，其中零售值增長方面，港澳地區錄得76.2%升幅，而內地則升約69.1%。首財季港澳同店銷售大增1.1倍，當中澳門升幅超過16倍，香港則升近五成。

澳門同店銷售升逾16倍 港增近五成

季內兩大市場的同店珠寶鑲嵌首飾平均售價亦持續向好，港澳地區按年升6%，內地亦增逾一成。黃金產品同店平均售價方面，港澳則錄12.8%升幅，而內地則增15.4%。

值得留意的是，雖然兩地未及通關，以銀聯、支付寶或人民幣等結算的銷售維持升勢，上季度佔港澳銷售達三成。

另周大福於季內關閉了一個香港零售點。

美銀稱「股價上升空間不大」

美銀昨日發表報告，周大福首財季的同店銷售增長，主要靠今年3至4月金價輕微調整帶動，但預期今年餘下財季同店銷售將會放緩，甚至轉跌，加上毛利率在疫情漸退下逐漸受壓，以該股現價相當於24倍市盈率，已逼近25倍的歷史高位，估計股價上升空間已經不大，因此將評級下調至「中性」，目標價19元。

黃德几：通關後遊客未必即時訪港

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，本港經濟及零售市道顯著復蘇下，周大福等奢侈品銷售額持續錄升幅，預計相關板塊下半年零售額將維持強勁走勢。

他續指出，即使兩地有望於下半年通關，相信以消閒購物為目標的遊客未會即時訪港，以致零售市道大幅反彈力度有限，但仍然維持審慎樂觀態度。