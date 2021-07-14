經濟

周大福上季港澳同店銷售急升1.1倍 升幅罕有超過內地 美銀料來季增幅放緩

【明報專訊】隨着新冠病毒肺炎疫情緩和，加上港府推出電子消費券催谷下，本港零售復蘇漸見曙光。乘着上季止跌回升之勢，周大福（1929）收市後公布，截至今年6月底的財政年度首季，港澳同店銷售按年增長1.1倍；內地同店銷售季內增幅則收窄至42.8%，是自2018年以來，港澳升幅首次超越內地。不過，美銀認為雖然首季增長理想，但估計未來6至9個月內地同店銷售增幅料將放緩，加上毛利率受壓，估計股價上升空間不大。

明報記者 周綺琪

周大福股價昨日收報17.58元，升3.4%。集團公告指出，儘管內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，香港及澳門上季度同店銷售表現持續回升，其中零售值增長方面，港澳地區錄得76.2%升幅，而內地則升約69.1%。首財季港澳同店銷售大增1.1倍，當中澳門升幅超過16倍，香港則升近五成。

澳門同店銷售升逾16倍 港增近五成

季內兩大市場的同店珠寶鑲嵌首飾平均售價亦持續向好，港澳地區按年升6%，內地亦增逾一成。黃金產品同店平均售價方面，港澳則錄12.8%升幅，而內地則增15.4%。

值得留意的是，雖然兩地未及通關，以銀聯、支付寶或人民幣等結算的銷售維持升勢，上季度佔港澳銷售達三成。

另周大福於季內關閉了一個香港零售點。

美銀稱「股價上升空間不大」

美銀昨日發表報告，周大福首財季的同店銷售增長，主要靠今年3至4月金價輕微調整帶動，但預期今年餘下財季同店銷售將會放緩，甚至轉跌，加上毛利率在疫情漸退下逐漸受壓，以該股現價相當於24倍市盈率，已逼近25倍的歷史高位，估計股價上升空間已經不大，因此將評級下調至「中性」，目標價19元。

黃德几：通關後遊客未必即時訪港

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，本港經濟及零售市道顯著復蘇下，周大福等奢侈品銷售額持續錄升幅，預計相關板塊下半年零售額將維持強勁走勢。

他續指出，即使兩地有望於下半年通關，相信以消閒購物為目標的遊客未會即時訪港，以致零售市道大幅反彈力度有限，但仍然維持審慎樂觀態度。

上 / 下一篇新聞

監管突吹和風 恒指急彈448點 市監局准騰訊全購搜狗
監管突吹和風 恒指急彈448點 市監局准騰訊全購搜狗
監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀
監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀
阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億
阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億
英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%
英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%
李克強：降準要支持中小微企成長
李克強：降準要支持中小微企成長
原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市
原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市
中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成
中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成
中國6月出口增20% 勝預期
中國6月出口增20% 勝預期
李錄基金減持比亞迪套16.26億
李錄基金減持比亞迪套16.26億
安芯前執董林蘇鵬禁任董事8年
安芯前執董林蘇鵬禁任董事8年
米蘭站委任新主席 與前DJ「細So」緋聞女友同名
米蘭站委任新主席 與前DJ「細So」緋聞女友同名
順豐次季轉賺逾16億人幣
順豐次季轉賺逾16億人幣
太陽娛樂5供4 集資最多1.426億
太陽娛樂5供4 集資最多1.426億
Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出
Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出
受惠併購匯率因素 德昌電機首季營業額升七成
受惠併購匯率因素 德昌電機首季營業額升七成
特步發盈喜 料上半年多賺至少65%
特步發盈喜 料上半年多賺至少65%
美核心通脹30年最勁 扣除食品及能源價格6月升4.5%
美核心通脹30年最勁 扣除食品及能源價格6月升4.5%
Google遭法反壟斷機構罰46億
Google遭法反壟斷機構罰46億
馬斯克庭上自稱：討厭當CEO
馬斯克庭上自稱：討厭當CEO
張兆聰：減價戰放緩兼進旺季 留意物流股
張兆聰：減價戰放緩兼進旺季 留意物流股
技術取勝：建滔未升穿下降軌或整固
技術取勝：建滔未升穿下降軌或整固
中信削高層公幹待遇要搭經濟艙
中信削高層公幹待遇要搭經濟艙
劉思明：家電股料已見底 海爾看高一線
劉思明：家電股料已見底 海爾看高一線
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
湯文亮：張良的危機處理
湯文亮：張良的危機處理
盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高
盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高
凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅
凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅
維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄
維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄
畢架‧金峰現樓示位首曝光 料先推分層戶
畢架‧金峰現樓示位首曝光 料先推分層戶
上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗
上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗
中區甲廈次季現正吸納量 3年首見
中區甲廈次季現正吸納量 3年首見
加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大
加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大