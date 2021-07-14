原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市

傳6月保密形式向美證交會遞表

報道續稱，公司現時未有最終決定，但希望可以避免長時間推遲上市，亦不排除繼續推進在美國上市計劃。Lalamove代表昨日回應本報查詢時表示，公司持續關注資本市場，但是沒有具體的上市計劃和具體上市時間表。

公司代表：沒具體上市計劃

貨拉拉由周勝馥於2013年在港成立，隨後於內地大規模發展。公司前期投資者星光熠熠，包括美國私募紅杉資本、小米（1810）創辦人參與的順為資本等。今年年初完成F輪融資後，貨拉拉估值已達100億美元（約為780億港元）。

中資赴美上市原本如火如荼，根據德勤早前發布報告，今年上半年共有33隻中概股在美掛牌；集資額共錄得90.5億美元（約為706億港元），較去年同期增2.1倍。期內不乏集資額過百億元的股份，如電子煙行業霧芯科技（美：RLX）、貨運公司滿幫（美：YMM）、自動駕駛公司圖森未來（美：TSP）等。不過，上月滴滴出行（美：DIDI）事件後，赴美上市勢將遇冷。前日外媒報道稱，曾有意赴美或來港的字節跳動，亦已「無限期擱置」其上市計劃。

滴滴出行於上月底未獲得網信辦完全批准情况下，執意快速在美掛牌，引發內地新一輪監管風暴。外媒早前引述內地科技企業高管指出，滴滴事件變相破壞了內地科企以及中央之間的信任，而要再建立信任是很難。滴滴現時正遭網絡安全方面進行調查。網信辦上周六（10日）則發新政策，指掌握逾100萬名用戶個人信息的運營者若赴國外上市，必須向當局申報網絡安全審查。

明報記者

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