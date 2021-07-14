李克強：降準要支持中小微企成長

堅持不會「大水猛灌」

李克強表示，今年經濟符合預期，就業前景向好，但國內外形勢依然錯綜複雜，因此要作好跨周期調節，應對可能發生的周期風險。他又提到加強公正監管，反對壟斷和不正當競爭，讓中小微企業在公平競爭中有更多選擇和成長空間。

此外，人民銀行貨幣政策司司長孫國峰昨日在記者會上表示，此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規流動性操作，主要是為了優化金融機構的資金結構、提升金融服務能力、更好支持實體經濟，穩健貨幣政策取向沒有改變。

對於下半年貨幣政策，孫國峰表示仍會堅持穩健貨幣政策，主要根據國內經濟形勢和物價走勢，為經濟高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。貨幣總量方面，會保持貨幣供應量和社會融資規模同名義經濟增速基本匹配，貸款結構支持中小企業綠色發展、科技創新，在貸款定價則促進社會綜合融資成本穩中有降。

人行：PPI上升僅階段性

生產者物價指數（PPI）最近兩個月按年升幅高企在約9%，市場擔心生產成本上升，影響企業盈利，孫國峰認為上升只是階段性，預期今年第二季和第三季可能維持相對高位，隨着基數效應逐步消退和全球供給恢復帶來的輸入式影響減弱，PPI有望在今年第四季和明年回落。