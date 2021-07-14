經濟

英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%

【明報專訊】英倫銀行屬下的審慎監管局（PRA）本港時間昨午發聲明，宣布即時取消對大型銀行的派息限制；與去年12月時發出的聲明一致，銀行派息會在今年回到標準資本設定，銀行須按監管架構，包括年度壓力測試等，作出派息決定。消息刺激匯控（0005）股價一度升逾4%，收市報45.05元，升2.6%。匯控今年4月表示不擬於今年內按季度派息，但會在8月公布中期業績時，考慮是否宣派一次股息。

截至昨晚10時半，匯控於倫敦股價折合約44.27港元，較本港收報45.05元折讓1.73%；渣打（2888）於倫敦股價折合約48.5港元，較本港收報49.5元折讓2.02%。

匯控渣打倫敦股價較港收市下跌

派息限制源於去年疫情擴散，PRA去年3月向多家主要貸款銀行發信，要求撤回2019年度未派發的股息，以及要求銀行去年底前不再派股息及不回購。直至去年底，PRA發出指引，容許大型銀行重啟派息，但對派息水平設上限。

PRA昨於聲明中表示，考慮到今年償付能力壓力測試的中期結果，認為銀行資本維持充足，即使經濟結果遠差於貨幣政策委員會核心預測，銀行的資本仍能維持韌性，因此認為銀行在經濟復蘇期間應能支持家庭及企業。故PRA的結論是，有關要求銀行董事會就2020全年業績決定合適分派水平的特殊護欄（extraordinary guardrails）不再需要，即時取消護欄安排。

派息水平設上限

聲明亦指出，2021年度的壓力測試完整和最終結果，將在今年第四季度發布，同時，銀行須在經濟復蘇期間，以至隨着政府支持措施於未來數月逐步退出，包括經濟結果比目前預期更嚴重的情况下，繼續支持家庭及企業，故銀行應對任何股東分派，保持適當程度謹慎。

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