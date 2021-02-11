經濟

阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億

【明報專訊】內地半導體企業紫光集團日前遭債權人徽商銀行（3698）入稟法院申請破產重整。路透社引述消息人士透露，阿里巴巴（9988）正考慮併購紫光所持有的深圳上市公司紫光股份（深：000938）的46.45%股權，售價最多料達77億美元（約598億港元），較紫光股份過去1個月平均股價溢價最多七成。紫光股份是一家雲計算基礎設施公司。

傳潛在買方共4家

消息人士又表示，若阿里巴巴於本月20日前提交具有約束力的報價，將與一家國企聯手購入相關股權。除了阿里巴巴，現時潛在買家亦包括無錫產業發展集團、北京電子控股，以及中資投資公司JAC Capital。上述4家潛在買方對事件未有置評。

另一方面，路透又稱，紫光集團欲以62億至77億美元（約481.4億至598億港元）沽出其所持有的紫光股份，較紫光股份過去1個月平均股價溢價最多七成。

較1個月平均股價溢價七成

紫光集團回覆路透查詢時稱，為減輕債務風險，公司「已在引資特別工作組的指導下接洽數家投資者」；若進入司法重組，集團將引入戰略投資者作安排。

紫光集團日前發出公告表示，集團收到北京市第一中級人民法院的通知，其債權人徽商銀行以集團不能清償到期債務、資產不足以清償全部債務兼且明顯缺乏清償能力、具備重整價值和重整可行性為由，已向法院申請對紫光集團進行破產重整。這可能是繼方正集團後，又一校企陷入破產重整。

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