阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億

傳潛在買方共4家

消息人士又表示，若阿里巴巴於本月20日前提交具有約束力的報價，將與一家國企聯手購入相關股權。除了阿里巴巴，現時潛在買家亦包括無錫產業發展集團、北京電子控股，以及中資投資公司JAC Capital。上述4家潛在買方對事件未有置評。

另一方面，路透又稱，紫光集團欲以62億至77億美元（約481.4億至598億港元）沽出其所持有的紫光股份，較紫光股份過去1個月平均股價溢價最多七成。

較1個月平均股價溢價七成

紫光集團回覆路透查詢時稱，為減輕債務風險，公司「已在引資特別工作組的指導下接洽數家投資者」；若進入司法重組，集團將引入戰略投資者作安排。

紫光集團日前發出公告表示，集團收到北京市第一中級人民法院的通知，其債權人徽商銀行以集團不能清償到期債務、資產不足以清償全部債務兼且明顯缺乏清償能力、具備重整價值和重整可行性為由，已向法院申請對紫光集團進行破產重整。這可能是繼方正集團後，又一校企陷入破產重整。