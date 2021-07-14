經濟

監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀

【明報專訊】內地科技企業的監管風波持續發酵，手持多個中資科技企業項目的新加坡主權投資基金淡馬錫（Temasek），據報公司將繼續看好中國市場，投資取態保持樂觀不變。公司昨日公布截至今年3月底止的年度表現，去年投資組合市值按年增加24.5%，升幅是2010年以來最大；當中以中國的投資佔比最多。

投資組合市值增24.5% 升幅10年最大

中國內地近月不斷收緊對科技企業的監管，被捲入漩渦的公司包括淡馬錫有份投資的螞蟻集團及滴滴出行（美：DIDI）。

不過，淡馬錫北美區聯席總裁、電信、媒體與科投資聯席總裁曹墨可（Mukul Chawla）則認為，監管政策非只在中國發生，中央近來一系列的舉動未有影響淡馬錫的投資取態，對螞蟻集團及滴滴出行等公司的前景仍感樂觀，惟未有給予具體估值。

受惠於環球股市及旗下部分投資項目上市，淡馬錫截至今年3月底止年度，轄下投資組合市值按年增加24.5%至3810億坡元，不但扭轉上一個財年下跌2.3%的勢頭，升幅更是過去10年最大。據悉，淡馬錫是京東物流（2618） 的基石投資者之一，亦有投資快手（1024）。

中國市場仍最大 佔投資組合達27%

中國是淡馬錫最大的市場，佔其投資組合比例達27%，按年減少2個百分點。以此計算，淡馬錫合計投資1028.7億新加坡元於中國市場。第二多的才是新加坡市場，佔24%，其佔比按年持平。

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