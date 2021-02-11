經濟

監管突吹和風 恒指急彈448點 市監局准騰訊全購搜狗

【明報專訊】近月受監管收緊困擾的中資科技股，昨日終於有監管相關的好消息傳出，市監總局反壟斷局昨日早上公布，無條件批准騰訊（0700）全購搜狗（美：SOGO）餘下60%股權的交易，下午亦傳出阿里巴巴（9988）競購紫光股份的部分股權，若事成則為去年11月阿里巴巴被加強監管以來首宗大型併購。消息令市場相信對科技企業的監管出現轉機，推動恒指一度急升逾500點。

明報記者 歐陽偉昉

騰訊和阿里巴巴收市均升3.9%，恒指受惠，昨升448點或1.63%，收報27,963點，連升3個交易日累計反彈810點，但28,000點得而復失，且受制於10天線（見圖1）。昨晚夜期亦一度低水逾200點，至晚上約11時報27,913點，低水50點。

夜期一度低水200點 跌幅其後收窄

市監總局曾在上周二（7日）就騰訊在2013年收購搜狗36.5%股權，處罰50萬元人民幣，指交易沒有向當局申報，但認為沒有造成排除和限制競爭。相比之下，騰訊欲合併旗下的虎牙（美：HUYA）和鬥魚（美：DOYU）的交易，在上周六被市監總局以影響市場競爭為由予以禁止。

國指昨日收復10,000點，升1.69%收報10,113點，主板成交1557億元。監管氣氛有所鬆動，電商平台股一同上揚，快手（1024）上升5.69%，美團（3690）和京東（9618）均升逾3%，帶動科指上升1.94%報7659點。北水昨日經港股通流入14.85億元，其中10億元淨流入美團，騰訊亦有7.87億元。

北水10億淨流入美團

金融股昨日亦明顯做好，英倫銀行宣布撤除派息限制，加上隔晚外圍炒作銀行股業績利好，匯控（0005）和渣打（2888）分別上升2.62%和2.48%，另外友邦保險（1299）升3.08%。上半年中國汽車銷量上升25.6%，汽車銷售商正通（1728）和美東（1268）急升26.73%和8.64%，吉利（0175）升5.18%，是表現最佳藍籌。

去年11月初，新冠疫苗研究出現突破進展，刺激環球能源股、原材料股和銀行股展開升勢，近期升勢自上月初漸歇。美銀發表報告，指出投資者對企業收入和盈利增長預期下降，利率曲線拉平，對價值股、小型股的偏好已經回到疫苗出現以前。不過投資者仍看好股市和商品價格，同時繼續重投科技股，市場調查顯示本月最為擁擠的交易，仍然是長倉科技股（見圖2），此前為長倉大宗商品及比特幣。

上 / 下一篇新聞

監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀
監管政策非中國獨有 淡馬錫：螞蟻滴滴出行等仍樂觀
阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億
阿里傳伙國企競購紫光股份涉資料近600億
英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%
英央行准大銀行重啟派息 匯控曾升4%
李克強：降準要支持中小微企成長
李克強：降準要支持中小微企成長
原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市
原定赴美 貨拉拉急轉軚擬來港上市
周大福上季港澳同店銷售急升1.1倍 升幅罕有超過內地 美銀料來季增幅放緩
周大福上季港澳同店銷售急升1.1倍 升幅罕有超過內地 美銀料來季增幅放緩
中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成
中國打壓虛幣 6月交易量挫逾四成
中國6月出口增20% 勝預期
中國6月出口增20% 勝預期
李錄基金減持比亞迪套16.26億
李錄基金減持比亞迪套16.26億
安芯前執董林蘇鵬禁任董事8年
安芯前執董林蘇鵬禁任董事8年
米蘭站委任新主席 與前DJ「細So」緋聞女友同名
米蘭站委任新主席 與前DJ「細So」緋聞女友同名
順豐次季轉賺逾16億人幣
順豐次季轉賺逾16億人幣
太陽娛樂5供4 集資最多1.426億
太陽娛樂5供4 集資最多1.426億
Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出
Alipay及WeChat Pay領消費券 留意優惠條款 賺獎賞要先付出
受惠併購匯率因素 德昌電機首季營業額升七成
受惠併購匯率因素 德昌電機首季營業額升七成
特步發盈喜 料上半年多賺至少65%
特步發盈喜 料上半年多賺至少65%
美核心通脹30年最勁 扣除食品及能源價格6月升4.5%
美核心通脹30年最勁 扣除食品及能源價格6月升4.5%
Google遭法反壟斷機構罰46億
Google遭法反壟斷機構罰46億
馬斯克庭上自稱：討厭當CEO
馬斯克庭上自稱：討厭當CEO
張兆聰：減價戰放緩兼進旺季 留意物流股
張兆聰：減價戰放緩兼進旺季 留意物流股
技術取勝：建滔未升穿下降軌或整固
技術取勝：建滔未升穿下降軌或整固
中信削高層公幹待遇要搭經濟艙
中信削高層公幹待遇要搭經濟艙
劉思明：家電股料已見底 海爾看高一線
劉思明：家電股料已見底 海爾看高一線
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
周顯：超越「財技」的公司討論值博率沒意思
湯文亮：張良的危機處理
湯文亮：張良的危機處理
盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高
盈翠相連戶2842萬沽 貴絕青衣 愉景新城2房事故單位810萬沽 逼同類新高
凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅
凌緣庭先買後沽擎天 料退460萬辣稅
維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄
維港滙II首批涉105伙 天際特色戶料創新紀錄
畢架‧金峰現樓示位首曝光 料先推分層戶
畢架‧金峰現樓示位首曝光 料先推分層戶
上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗
上水新豐街舖近億沽 疫後區內最大宗
中區甲廈次季現正吸納量 3年首見
中區甲廈次季現正吸納量 3年首見
加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大
加拿大皇家銀行財富管理段乃榕：可持續科技 投資潛力大