監管突吹和風 恒指急彈448點 市監局准騰訊全購搜狗

明報記者 歐陽偉昉

騰訊和阿里巴巴收市均升3.9%，恒指受惠，昨升448點或1.63%，收報27,963點，連升3個交易日累計反彈810點，但28,000點得而復失，且受制於10天線（見圖1）。昨晚夜期亦一度低水逾200點，至晚上約11時報27,913點，低水50點。

夜期一度低水200點 跌幅其後收窄

市監總局曾在上周二（7日）就騰訊在2013年收購搜狗36.5%股權，處罰50萬元人民幣，指交易沒有向當局申報，但認為沒有造成排除和限制競爭。相比之下，騰訊欲合併旗下的虎牙（美：HUYA）和鬥魚（美：DOYU）的交易，在上周六被市監總局以影響市場競爭為由予以禁止。

國指昨日收復10,000點，升1.69%收報10,113點，主板成交1557億元。監管氣氛有所鬆動，電商平台股一同上揚，快手（1024）上升5.69%，美團（3690）和京東（9618）均升逾3%，帶動科指上升1.94%報7659點。北水昨日經港股通流入14.85億元，其中10億元淨流入美團，騰訊亦有7.87億元。

北水10億淨流入美團

金融股昨日亦明顯做好，英倫銀行宣布撤除派息限制，加上隔晚外圍炒作銀行股業績利好，匯控（0005）和渣打（2888）分別上升2.62%和2.48%，另外友邦保險（1299）升3.08%。上半年中國汽車銷量上升25.6%，汽車銷售商正通（1728）和美東（1268）急升26.73%和8.64%，吉利（0175）升5.18%，是表現最佳藍籌。

去年11月初，新冠疫苗研究出現突破進展，刺激環球能源股、原材料股和銀行股展開升勢，近期升勢自上月初漸歇。美銀發表報告，指出投資者對企業收入和盈利增長預期下降，利率曲線拉平，對價值股、小型股的偏好已經回到疫苗出現以前。不過投資者仍看好股市和商品價格，同時繼續重投科技股，市場調查顯示本月最為擁擠的交易，仍然是長倉科技股（見圖2），此前為長倉大宗商品及比特幣。