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維港滙II上載樓書 3029呎5房項目最大

【明報專訊】本月初登場的中海外（0688）啟德跑道區維港1號錄得不俗銷情後，再有九龍區新盤出擊。會德豐、信置（0083）和嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，繼周日深夜突擊上載樓書後，今日將公布銷售部署，預計短期內開售。維港滙II提供525伙，特色戶最大面積3029方呎，屬整個維港滙系列最巨型單位。

維港滙系列自今年3月推出以來，累沽約380伙、估計套現逾51億元，當中維港滙I 以逾1.178億元售出1座頂層複式「天池屋」，單位實用面積2189方呎連平台和天台，4房4套間隔、實呎53,850元，成交價和呎價均創項目新高。

至於維港匯II，單位總數525伙，由5座組成，今期賣點是位處項目中央，擁維港及室外泳池景；單位實用面積由256至3029方呎，涵蓋開放式到4房設計，另設特色戶，關鍵日期為2023年5月31日；面積最大的1座27至28樓A室複式戶，實用面積3029方呎、連1368方呎平台及1017方呎天台，5房間隔，備私家泳池，料將招標發售。

壽臣山南天第快推涉3幢洋房

此外，爪哇（0251）呂氏家族成員私人持有的東立地產，旗下南區壽臣山道豪宅洋房命名為南天第，並已上載樓書；南天第由3幢洋房組成，預計關鍵日期今年9月30日，實用面積介乎4019至5144方呎、花園面積由1804至2795方呎。

HENLEY I周五推96伙 折實均呎2.9萬

恒地（0012）啟德THE HENLEY I，上載新銷售安排，周五晚（16日）新一輪發售96伙（來自第2、3、4B、5A和6號價單），今批單位折實均呎29392元；項目5月推出以來，套現總額近30億元，其間累售約271伙，佔項目單位總數479伙近六成。

昨錄約15宗新盤成交

綜合市場資訊，昨日新盤市場錄約15宗成交，當中太古地產（1972）灣仔星街EIGHT STAR STREET，新售出13樓A室，實用面積502方呎2房標準戶、採開放式廚房設計，成交價1894.1萬元、實呎3.77萬元；項目年初推出至今累沽23伙，佔項目單位總數37伙的62%。

此外，啟德新盤亦續錄成交，中海外維港1號、合景泰富（1813）和龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，各錄1宗成交。

相關字詞﹕南天第 爪哇 維港滙II 維港1號

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