AVA 61納米戶 實呎逼2.4萬破頂

領都4房雙破頂成交

另外，將軍澳本月至今不足半月暫錄約160宗，雖然較上月同期約170宗稍低約6%，但仍錄二手破頂成交。

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城領都2座高層左翼A室，實用面積973方呎4房連儲物室間隔，最新以1428萬元易手、實呎14,676元，成交價及呎價均創出屋苑新高。原業主2012年10月878萬元一手購入，帳面獲利550萬元或62.6%。

翻查資料，上述屋苑對上高價紀錄於2019年4月所創下，為1座高層右翼實用964方呎A室、4房戶連士多房，當時以1360萬元、實呎14,108元易手，即今次新紀錄較舊紀錄高約68萬元或5%。

不過，區內亦出現個別移民賣樓蝕讓個案。利嘉閣地產聯席董事蔡庭勇表示，日出康城晉海3B座高層B室，實用面積629方呎，3房間隔，望海景。經議價後以1138萬元承接，實呎約18,092元。

晉海業主移民賣樓 實蝕30萬元離場

原業主由於計劃移民，故減價求售。原業主2018年6月以1116.3萬元購入單位，額印鬆綁後易手，雖然帳面仍獲利21.7萬元或1.9%，但連使費計後，原業主需實蝕逾30萬元或約3%。

至於十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月至今暫錄21宗二手成交，較上月同期8宗急升1.6倍。

美孚新邨本月21宗 較上月同期升1.6倍

中原副分區營業經理馮健平表示，最新成交為3期百老匯街58號低層C室，實用面積786方呎，3房間隔，以1045萬元易手，實呎13,295元。原業主最初開價1080萬元，減價35萬後獲新買家承接，買家為同區換樓客。原業主2009年5月以420萬元買入單位，帳面獲利625萬元或近1.5倍。