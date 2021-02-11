經濟

香港地產

AVA 61納米戶 實呎逼2.4萬破頂

【明報專訊】踏入下半年，二手交投氣氛持續暢旺，更有市區納米單位二手呎價創出新高紀錄。鴻發地產高級地產經理梁文楓表示，深水埗AVA 61新錄高層C室易手，實用面積150方呎，開放式間隔，以356萬成交、實呎23,733元，創項目二手呎價新高。買家為外區投資客；原業主2017年以333萬元購入上址，持貨近4年，帳面獲利約23萬元或約8%。

領都4房雙破頂成交

另外，將軍澳本月至今不足半月暫錄約160宗，雖然較上月同期約170宗稍低約6%，但仍錄二手破頂成交。

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城領都2座高層左翼A室，實用面積973方呎4房連儲物室間隔，最新以1428萬元易手、實呎14,676元，成交價及呎價均創出屋苑新高。原業主2012年10月878萬元一手購入，帳面獲利550萬元或62.6%。

翻查資料，上述屋苑對上高價紀錄於2019年4月所創下，為1座高層右翼實用964方呎A室、4房戶連士多房，當時以1360萬元、實呎14,108元易手，即今次新紀錄較舊紀錄高約68萬元或5%。

不過，區內亦出現個別移民賣樓蝕讓個案。利嘉閣地產聯席董事蔡庭勇表示，日出康城晉海3B座高層B室，實用面積629方呎，3房間隔，望海景。經議價後以1138萬元承接，實呎約18,092元。

晉海業主移民賣樓 實蝕30萬元離場

原業主由於計劃移民，故減價求售。原業主2018年6月以1116.3萬元購入單位，額印鬆綁後易手，雖然帳面仍獲利21.7萬元或1.9%，但連使費計後，原業主需實蝕逾30萬元或約3%。

至於十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月至今暫錄21宗二手成交，較上月同期8宗急升1.6倍。

美孚新邨本月21宗 較上月同期升1.6倍

中原副分區營業經理馮健平表示，最新成交為3期百老匯街58號低層C室，實用面積786方呎，3房間隔，以1045萬元易手，實呎13,295元。原業主最初開價1080萬元，減價35萬後獲新買家承接，買家為同區換樓客。原業主2009年5月以420萬元買入單位，帳面獲利625萬元或近1.5倍。

相關字詞﹕美孚新邨 日出康城 雙破頂成交 晉海

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