上季涉DSD辣稅宗數 爆疫後首破千宗 投資者加快入市 BSD宗數按季急升逾七成

明報記者 林尚民

稅務局數據顯示，上月份涉及三大辣稅成交共有572宗，比5月628宗按月跌約9%，總稅收涉11.032億元，比5月14.05億元按月跌21%。事實上，6月份三大辣稅成交宗數、涉及稅項收益，按月全部均見下挫，反映境外買家入市的BSD成交，6月涉104宗，比5月錄114宗按月跌9%，稅款亦由5月錄2.39億元，按月跌24%至1.825億元。至於6月份DSD的成交和稅款收益（全部來自住宅物業）涉440宗及9.058億元，比5月份的474宗及11.448億元，按月下跌約7%及約21%。至於上月涉SSD成交有28宗，比5月36宗減22%，屬連跌兩個月；同期涉1490萬元稅款，比5月1790萬元減17%，同屬連跌兩個月。

上月三大辣稅 涉逾11億回落兩成

雖然上月辣稅成交及稅款全線下跌，但事實上，在新世界（0017）大圍柏傲莊III及路勁（1098）等黃竹坑港島南岸1期晉環等大型新盤帶動下，吸引不少投資者入市，令上季DSD成交宗數及金額均錄理想升幅，期內單計住宅物業就有1153宗成交，按季升約69%，為2019年次季後按季最多，亦是去年首季本地新冠疫情爆發後首次破千宗；所涉稅款就有27.051億元，按季升89%，並為2019年次季錄得33.8億元後新高。另上季BSD成交共有280宗，按季增74%，為2019年第四季錄575宗後最多；所涉稅款則有6.079億元，按季升25%。

上半年DSD涉1837宗 高去年同期八成

​美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，上季投資者入市信心增強，部分更為免通關後直接與內地客競爭而加速入市，令上季DSD成交增加，短期內若一手市場有適合投資者的新盤，仍會吸引投資者追捧。可留意的是，去年底政府取消工商舖物業DSD，令今年上半年整體DSD宗數，由去年下半年8897宗大跌至今年上半年的1848宗，跌幅79%，但若單計涉及DSD住宅成交，上半年就有1837宗，比去年下半年的1617宗、去年上半年的1030宗，分別多14%及78%；同時，上半年住宅DSD稅款為41.327億元，與去年下半年的41.332億元相若。