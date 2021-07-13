Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年7月13日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
字節跳動擱上市 外媒：涉網絡安全 科企監管風暴未完 騰訊被指須放棄音樂獨家版權
高盛：港交所角色更重要 目標價升至495
港股反彈乏力 市場憂內地經濟數據差
匯控撤派股息 5股民追討敗訴
優趣匯掛牌急挫24％ 每手蝕564元
涉私自轉款 聯交所譴責瀛晟科學6前高層
澳門博彩毛收佔GDP 41.8% 疫情以來最高 仍較去年首季低10.1百分點
虛銀推薪金掛鈎貸款 金管局促加強披露
卓悅原大股東葉俊亨 入稟要求取消賣股
張近東辭蘇寧易購董事長
前CEO涉嫌盜竊酒 美捷匯：與公司無關
潤地首6月銷售1648億 按年升48.7%
虎牙鬥魚終止合併 ADR開市齊齊下挫
馬斯克否認拯救SolarCity 特斯拉小股東入稟 要求賠203億
維珍銀河申配售普通股 股價急挫12%
亞馬遜網站故障 1月內2度廣泛中斷
陳茂峰：新聞自由利金融市場發展
張兆聰：新意網破頂小注買 嘉利可低吸
劉宇亮：降準提振中港股市
技術取勝：中國中冶需守現水平
何民傑：善用商界力量覓地建屋
Ian阿冰拍三哥廣告 花姐變身「譚仔阿姐」
大家樂將推「招牌焗素豬扒飯」
劉思明：降準利工業資源股 紫金轉強可留意
周顯：細價股較藍籌易掌握？
湯文亮：沒實力不要做劏房生意
上季涉DSD辣稅宗數 爆疫後首破千宗 投資者加快入市 BSD宗數按季急升逾七成
AVA 61納米戶 實呎逼2.4萬破頂
CRI八大租金指數齊升2月 近3年首見
維港滙II上載樓書 3029呎5房項目最大
恆大．珺瓏灣現樓示位首曝光
教育路舖3200萬沽 23年升127倍
湯文亮：沒實力不要做劏房生意
【明報專訊】有老友話，政府對劏房推出租管，無形中是肯定劏房地位，就算不是全部合法，都是半合法，就好似當日政府向每一個劏房戶派1萬元，間接承認劏房是合法。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
上 / 下一篇新聞
字節跳動擱上市 外媒：涉網絡安全 科企監管風暴未完 騰訊被指須放棄音樂獨家版權
高盛：港交所角色更重要 目標價升至495
港股反彈乏力 市場憂內地經濟數據差
匯控撤派股息 5股民追討敗訴
優趣匯掛牌急挫24％ 每手蝕564元
涉私自轉款 聯交所譴責瀛晟科學6前高層
澳門博彩毛收佔GDP 41.8% 疫情以來最高 仍較去年首季低10.1百分點
虛銀推薪金掛鈎貸款 金管局促加強披露
卓悅原大股東葉俊亨 入稟要求取消賣股
張近東辭蘇寧易購董事長
前CEO涉嫌盜竊酒 美捷匯：與公司無關
潤地首6月銷售1648億 按年升48.7%
虎牙鬥魚終止合併 ADR開市齊齊下挫
馬斯克否認拯救SolarCity 特斯拉小股東入稟 要求賠203億
維珍銀河申配售普通股 股價急挫12%
亞馬遜網站故障 1月內2度廣泛中斷
陳茂峰：新聞自由利金融市場發展
張兆聰：新意網破頂小注買 嘉利可低吸
劉宇亮：降準提振中港股市
技術取勝：中國中冶需守現水平
何民傑：善用商界力量覓地建屋
Ian阿冰拍三哥廣告 花姐變身「譚仔阿姐」
大家樂將推「招牌焗素豬扒飯」
劉思明：降準利工業資源股 紫金轉強可留意
周顯：細價股較藍籌易掌握？
湯文亮：沒實力不要做劏房生意
上季涉DSD辣稅宗數 爆疫後首破千宗 投資者加快入市 BSD宗數按季急升逾七成
AVA 61納米戶 實呎逼2.4萬破頂
CRI八大租金指數齊升2月 近3年首見
維港滙II上載樓書 3029呎5房項目最大
恆大．珺瓏灣現樓示位首曝光
教育路舖3200萬沽 23年升127倍
字節跳動擱上市 外媒：涉網絡安全 科企監管風暴未完 騰訊被指須放棄音樂獨家版權
高盛：港交所角色更重要 目標價升至495
港股反彈乏力 市場憂內地經濟數據差
匯控撤派股息 5股民追討敗訴
優趣匯掛牌急挫24％ 每手蝕564元
涉私自轉款 聯交所譴責瀛晟科學6前高層
澳門博彩毛收佔GDP 41.8% 疫情以來最高 仍較去年首季低10.1百分點
虛銀推薪金掛鈎貸款 金管局促加強披露
卓悅原大股東葉俊亨 入稟要求取消賣股
張近東辭蘇寧易購董事長
前CEO涉嫌盜竊酒 美捷匯：與公司無關
潤地首6月銷售1648億 按年升48.7%
虎牙鬥魚終止合併 ADR開市齊齊下挫
馬斯克否認拯救SolarCity 特斯拉小股東入稟 要求賠203億
維珍銀河申配售普通股 股價急挫12%
亞馬遜網站故障 1月內2度廣泛中斷
陳茂峰：新聞自由利金融市場發展
張兆聰：新意網破頂小注買 嘉利可低吸
劉宇亮：降準提振中港股市
技術取勝：中國中冶需守現水平
何民傑：善用商界力量覓地建屋
Ian阿冰拍三哥廣告 花姐變身「譚仔阿姐」
大家樂將推「招牌焗素豬扒飯」
劉思明：降準利工業資源股 紫金轉強可留意
周顯：細價股較藍籌易掌握？
上季涉DSD辣稅宗數 爆疫後首破千宗 投資者加快入市 BSD宗數按季急升逾七成
AVA 61納米戶 實呎逼2.4萬破頂
CRI八大租金指數齊升2月 近3年首見
維港滙II上載樓書 3029呎5房項目最大
恆大．珺瓏灣現樓示位首曝光
教育路舖3200萬沽 23年升127倍
prev
next