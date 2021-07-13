劉宇亮：降準提振中港股市

近期市場關注Delta變種病毒擴散可能影響下半年全球經濟復蘇；另外全球寬鬆的貨幣政策，可能令通脹上行過快。在海運、原材料價格快速上漲，大宗商品價格處於近幾年高位，成本上升下，企業盈利受到負面影響，內地製造業PMI新出口訂單指數近3個月持續下行、近兩個月更在景氣線50以下，更可能已引發滯脹。

央行釋放資金 緩解金融機構經營壓力

另外今年第一季度商業銀行淨息差2.07厘，較去年同期下降0.03厘；第一季城商行與農商行淨息差均見歷史新低；去年銀行業還減費讓利3568億元，加上淨息差收益下滑之際，國內銀行經營甚具壓力。

央行此次釋放1萬億降準資金，可減少金融機構資金成本每年約130億元，緩解金融機構經營壓力。亦可通過優化金融機構的資金結構來降低銀行經營成本，進而讓利中小微企業，是政策的明確意願。

加上降準對整體宏觀和市場流動性有利，可緩解經濟增速放慢，將提振中港股票市場的短期表現。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]