維珍銀河申配售普通股 股價急挫12%

創辦人完成太空旅遊 擬明年商業化

美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）形容，布蘭森之旅是重要里程碑。不過由於維珍銀河向證交會（SEC）申請配售價值最高5億美元的普通股，意味該公司仍需更多資金才能將服務商業化，昨早段其股價急挫12%。

布蘭森今次較競爭對手─—藍源起源（Blue Origin）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）早9天升空，成為首個親自前往太空的太空旅行公司老闆。他乘坐的太空船二號（SpaceShipTwo）系列的團結號（VSS Unity）航天飛機，在美國新墨西哥州的基地發射升空。

團結號由母船​夏娃號（VMS Eve）運載至離地15公里的高空後釋放，然後啟動火箭，飛行至離地85公里的高度，即美國太空總署等機構認定的地球與太空邊界，讓乘客體驗無重狀態及欣賞太空的風景。71歲的布蘭森形容，這次飛行是「畢生難忘的經歷」。

分析師形容，布蘭森之行是成功的市場營銷，其公司當前的挑戰，是為未來制定商業飛行計劃。該公司的高層之前表示，每位太空旅客的收費將高於此前的25萬美元定價。

分析：美銀行股每股盈利可望增四成

美股第二財季本周揭開序幕，華爾街大行將率先公布業績。分析師估計，銀行股每股盈利可望按年增長四成。根據Refinitiv的數據，標普500指數成份股第二季的利潤預期將按年增長65%，創2009年第四季以來最高。

美股3大指數早段個別發展，標普500指數早段創新高，以科技股為主的納指變化不大。市場關注周二公布的美國6月通脹數據，以及聯儲局主席鮑威爾周三、周四向美國國會作證，議員可能要求他對就業、通脹，以及縮減買債等問題發表看法。

（綜合報道）

[國際金融]