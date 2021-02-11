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馬斯克否認拯救SolarCity 特斯拉小股東入稟 要求賠203億

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla，TSLA）在2016年對太陽能電池板製造商SolarCity進行的收購交易，被部分特斯拉股東入稟特拉華州的法院，質疑特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）藉交易謀取私利，令特斯拉為交易付出過高的代價。入稟法院的養老基金及資產管理公司，指控馬斯克利用自己對特斯拉的控制權，促使特斯拉當年拯救SolarCity，挽救SolarCity以及馬斯克本人在SolarCity的投資免於破產。

原告爭取馬斯克賠償26億美元（203億港元）的交易成本。案件昨日開審，馬斯克在庭上否認特斯拉收購SolarCity，是為了拯救該公司避免倒閉。

是次交易時 馬屬特斯拉「少數股權股東」

SolarCity由馬斯克的表兄弟彼得及李登·里夫（Peter and Lyndon Rive）於2006年創立。在收購前的2014和15年，該公司分別虧損3.75億美元及7.69億美元。在5年前收購交易進行時，馬斯克同時擔任特斯拉和SolarCity的董事會主席。鑑於特斯拉與SolarCity當時雙雙虧錢，為改善它們的業務前景，馬斯克的解決辦法，是把它們合併重組為潔淨能源企業Tesla Energy。

部分特斯拉股東在2017年入稟法院，指控馬斯克藉收購交易，拯救一家瀕臨資不抵債的太陽能企業。

馬斯克的代表律師則形容，這宗交易讓馬斯克實現長久以來的夢想，就是創建一家垂直整合、從事可持續能源業務的企業。馬斯克的證辭表示，若SolarCity單獨發展也將取得不錯的成績，特斯拉獨立發展也會做得很好，但長遠來看，兩項業務合併會發展得更好，未來將證明這看法。

本案的爭論焦點，是當時擁有約22%特斯拉股份的馬斯克，是否操控了這宗交易。控方要證明此觀點有很大的難度，因為馬斯克當時是特斯拉的少數股權股東，而這宗交易當時得到其他股東的批准。馬斯克的代表律師稱，SolarCity的實際價值高於特斯拉進行收購時所支付的價格。

同時審訊董事存利益衝突爭議

此案的其他爭議，包括特斯拉董事會成員是否存在利益衝突，以及他們是否對股東隱瞞了這宗交易的重要資訊。若馬斯克被判敗訴，他可能要賠償特斯拉在這宗交易的損失。若法官認為，SolarCity被特斯拉收購時不具備任何價值，那麼賠償金額可能相當於這宗收購交易的代價。

疫情影響 審訊延遲逾1年

受疫情影響，特拉華州的法院對此案的審訊延遲了一年多。馬斯克是唯一被起訴的特斯拉董事會成員。在2019年的一次取證，馬斯克多次批評原告方律師巴倫（Randall Baron）作出「攻擊可持續能源」的行為，應受譴責。至於在合併交易進行時的其他特斯拉董事會成員，已同意以總計6000萬美元和解此案，賠償金由保險支付。這些董事會成員否認涉及不當行為，部分董事會成員在特斯拉及SolarCity均擁有股份。

（華爾街日報）

[國際金融]

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