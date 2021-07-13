卓悅原大股東葉俊亨 入稟要求取消賣股

指陳健文違反收購協議

根據入稟狀，葉俊亨夫婦在2019年與陳健文商討，向對方出售所持餘下四成卓悅股權，雙方至去年1月達成協議，陳健民以1.58億元向葉氏夫婦收購該批股份，交易同年4月9日完成。

不過，葉氏夫婦指出，根據雙方買賣協議，陳健文成為卓悅大股東後，會替卓悅尋找生意機會、並於完成交易後兩年內，以8.8億元收購荃灣橫窩仔街卓悅大廈。

此外，陳健文要確保董事會控制權，以及葉氏夫婦繼續留任為卓悅執行董事，可使用大廈會所及儲物室等。

要求禁制罷免葉俊亨夫婦職務

葉俊亨夫婦指出，葉鍾二人於今年6月29日被陳健文罷免卓悅執行董事職務。而被告亦沒有盡力替卓悅尋找生意機會及購入卓悅大廈。入稟狀指被告的作為令到原告造成損失，故要求法庭頒令宣告該股份買賣協議無效，要求被告交回卓悅的股份、禁制被告罷免葉鍾2人的職務及要被告作出賠償。