經濟

虛銀推薪金掛鈎貸款 金管局促加強披露

【明報專訊】本港8家虛擬銀行開業後陸續推出新產品，金管局副總裁阮國恒昨日在《匯思》撰文，表示虛擬銀行的產品範圍，已由開業初期集中於存款、信用卡消費優惠等，擴展至近日一些設計特別的個人信貸產品，例如跟存款掛鈎的貸款產品、跟薪金掛鈎的個人貸款產品，以及分期付款計劃新模式，金管局要求有關的虛擬銀行加強對客戶披露。

開始計息需讓客戶知悉

阮國恒表示，跟薪金掛鈎的個人貸款產品，是在客戶出糧日的前幾天，預先向客戶提供現金周轉，客戶可選擇於出糧日以薪金或調撥其他資金還款，但正如一般的貸款產品，若客戶未能依時還款的話，欠款便開始計息。

阮國恒指出，近日虛擬銀行推出的個人信貸產品設計構思相對新穎，但這也意味着新產品對銀行客戶而言，感覺必定會較為陌生，故要求有關的虛擬銀行加強對客戶披露，例如清楚說明貸款相連存款戶口能夠獲得較佳存款利率的金額或利率上限；以及當客戶未能償還預支金額時，要提醒他們銀行會將有關款項轉作貸款，並開始計息等。阮國恒表示，市民對虛擬銀行服務未必有足夠的認識，需要多點時間了解新產品的設計特性及條款，金管局要求銀行須就產品設計顧及客戶需要；清楚向客戶披露產品特徵和風險，特別是利率和未能如期償還款項的後果；以及向客戶詳細說明有關的合約條款，令消費者在享用有關新銀行產品前，能夠清楚明白相關細節及是否切合自己的需要。

推廣優惠應講清楚條件

阮國恒亦提到，有一些銀行與其他商業機構合作，在該銀行開戶口、存款或借貸的客戶，將獲得各式各樣的推廣優惠，但客戶可能需要提供個人資料，或滿足某些條件，例如成功推薦親友開戶，才能享用。金管局留意到有關情况，已要求銀行增加透明度，使客戶清楚了解如何能獲取有關優惠。

相關字詞﹕阮國恒 虛擬銀行

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