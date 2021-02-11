澳門博彩毛收佔GDP 41.8% 疫情以來最高 仍較去年首季低10.1百分點

明報記者 陳偉燊

澳門今年首季的本地生產總值為569.39億元（澳門元，下同），以銀碼計，按年減少3.24%。首季的旅客總消費達61.81億元，逐季遞增，亦為疫情以來最高水平，按年增加23.45%。季內博彩及中介行業的就業人口只有7.8萬人，按年減少9500人，按年減幅為10.9%。就業不足及失業人口以文娛博彩及其他服務業佔比最高。在1.19萬就業不足人口當中，文娛博彩及其他服務業佔比46.9%；在1.16萬失業人口中，佔比23.2%。季內博彩業並沒有職位空缺。

博彩就業人口7.8萬 按年減9500人

此外，濠賭股將於7月下旬至8月初陸續公布今年第二季度業績。大行高盛發表的報告表示，即使6月份的澳門博彩收入較預期為弱，但該行仍然預期，全部濠賭股的第二季度除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）可以按季增長31%，可以由首季度的2.54億美元，增至第二季度的3.32億美元，相當於2019年新冠病毒股炎疫情前的14%。

高盛：濠賭股次季EBITDA增31%

澳門第二季度的貴賓博彩表現疲弱，個別賭廳的轉碼毛收入更按季跌20%，大行高盛卻指出，從博彩企業回饋的信息顯示，零售銷售表現維持強勢，預料有利中場博彩收入，並可望按季錄得19%增長。

種種因素帶動下，該行估計這將有助濠賭股的邊際利潤率擴大1.6個百分點，提高至10%的水平。在一眾濠賭股中，該行估計銀河娛樂（0027）的第二季度EBITDA可望按季增長22%至10億元，比其他濠賭股為多，該行預期澳門博彩（0880）錄得LBITDA。金沙（1928）、永利（1128）及新濠國際（0200）昨天股價錄3個月低位，分別單日下跌0.49%、0.52%及2.5%。