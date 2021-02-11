經濟

澳門博彩毛收佔GDP 41.8% 疫情以來最高 仍較去年首季低10.1百分點

【明報專訊】澳門金融管理局發表今年首季度最新經濟季刋顯示，當地博彩毛收入佔本地生產總值（GDP）達41.8%，為新冠病毒肺炎疫情爆發以來最高水平，但是比去年首季度仍低10.1個百分點。2018及2019年全年博彩毛收入相對GDP佔比通常超過60%。

明報記者 陳偉燊

澳門今年首季的本地生產總值為569.39億元（澳門元，下同），以銀碼計，按年減少3.24%。首季的旅客總消費達61.81億元，逐季遞增，亦為疫情以來最高水平，按年增加23.45%。季內博彩及中介行業的就業人口只有7.8萬人，按年減少9500人，按年減幅為10.9%。就業不足及失業人口以文娛博彩及其他服務業佔比最高。在1.19萬就業不足人口當中，文娛博彩及其他服務業佔比46.9%；在1.16萬失業人口中，佔比23.2%。季內博彩業並沒有職位空缺。

博彩就業人口7.8萬 按年減9500人

此外，濠賭股將於7月下旬至8月初陸續公布今年第二季度業績。大行高盛發表的報告表示，即使6月份的澳門博彩收入較預期為弱，但該行仍然預期，全部濠賭股的第二季度除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）可以按季增長31%，可以由首季度的2.54億美元，增至第二季度的3.32億美元，相當於2019年新冠病毒股炎疫情前的14%。

高盛：濠賭股次季EBITDA增31%

澳門第二季度的貴賓博彩表現疲弱，個別賭廳的轉碼毛收入更按季跌20%，大行高盛卻指出，從博彩企業回饋的信息顯示，零售銷售表現維持強勢，預料有利中場博彩收入，並可望按季錄得19%增長。

種種因素帶動下，該行估計這將有助濠賭股的邊際利潤率擴大1.6個百分點，提高至10%的水平。在一眾濠賭股中，該行估計銀河娛樂（0027）的第二季度EBITDA可望按季增長22%至10億元，比其他濠賭股為多，該行預期澳門博彩（0880）錄得LBITDA。金沙（1928）、永利（1128）及新濠國際（0200）昨天股價錄3個月低位，分別單日下跌0.49%、0.52%及2.5%。

相關字詞﹕新濠國際 永利 金沙 澳門博彩 銀河娛樂 高盛 澳門金融發展局

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