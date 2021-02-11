優趣匯掛牌急挫24％ 每手蝕564元

領悅服務衝高後回落

優趣匯昨日開市早段曾較招股價11.86元升近5%，惟其後急速滑落，最低見8.95元，較招股價低約24.5%，最終以9.04元收市；全日成交2.08億元。以一手200股計算，帳面蝕564元；至於3名認購「頂頭槌飛」的大戶，撇除孖展息率等成本，帳面蝕155.1萬元。

同日首掛的另一隻新股領悅服務較上市價高24.11%、以5.2元開市，全日最高見5.5元，惟尾市升幅收窄，全日反覆平收4.19元，成交金額錄約8778.4萬元。

兩新股今掛牌 暗盤表現平平

另一方面，今日將有兩隻新股掛牌，但暗盤表現平平。以富途交易為例，無盈利生科股騰盛博藥（2137）昨日暗盤升0.9%，一手帳面賺100元；華南職業教育（6913）暗盤更跌穿招股價1.59元，跌5%至1.51元，一手帳蝕160元。騰盛博藥於輝立暗盤則收報20.9元，跌6%；華南職業教育收低6.3%至1.49元。

騰盛博藥昨日公布招股結果，以招股價上限22.25元定價，公開發售錄24.6萬份申請，超額認購291倍，一手中籤率為5%，申請40手可穩獲一手。至於華南職業教育則以1.59元定價，較招股價上限低逾兩成；公開發售獲2.53萬份申請，超額認購5.01倍，一手中籤率20%，申請10手可穩獲一手。

明報記者

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