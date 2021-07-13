經濟

匯控撤派股息 5股民追討敗訴

【明報專訊】匯豐控股（0005）去年初曾在業績發布會宣布派發去年第4次中期息，惟之後表示因新型冠狀病毒疫情影響，撤回派息決定。5名持有匯控的小股東，早前入稟小額錢債審裁處，分別向匯控申索共約20萬元的利息，案件昨裁決，申索人獲判敗訴。

官指匯控有權撤回決定

暫委審裁官林子康表示，匯豐控股的組織章程清楚指出它有權取消派息，其董事會沒可能因為按章程行使法律權利而要負法律責任。

5案的申索人分別為曹維新、李激光、Jantix Management Limited、麥若媚、程少媚；被告同為匯豐控股有限公司。各原告申索利息金額由6511.2港元至74,880港元不等。協助申索的區議員方國珊在庭外稱，匯豐「大石砸死蟹」，喜歡不派息就不派；而申索人麥若媚亦表示對結果感心酸。

林官指出，本案爭議點為匯豐控股董事會根據組織章程，在法律上是否有權取消第4次中期股息派發，以及申索人所提出的理據，會否構成董事會無權取消派息的原因。

林官認為，匯豐控股的組織章程第147條中有清楚規定，董事會在中期股息方面擁有決定的權利，而匯豐控股董事會從未決議將第4次中期股息構成應付債務，所以在派息並非應付債務，亦不是對股東的欠款，因此董事會有權取消派息。

至於申索人指稱匯豐控股違背承諾，林官認為匯豐控股過往從未撤回派發中期利息，是不足以構成清晰及毫不含糊的承諾，所以匯豐控股並無違背承諾。

【案件編號：SCTC 6413、6474、16120、17082 及 17419/20】

相關字詞﹕小額錢債審裁處 匯控停派息

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