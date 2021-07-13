港股反彈乏力 市場憂內地經濟數據差

截至昨晚11時45分，恒指夜期報27,608點，高水93點。

海底撈升近9%冠藍籌

國企指數昨升60點或0.61%，收報9945點，恒生科技指數收報7514點，升1.14%。海底撈（6862）升8.83%，收報48.05元，是升幅最大的藍籌；美團（3690）升2.15%，收報285.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；舜宇（2382）跌2.35%，收報224.8元，是跌幅最大的藍籌及科指成分股；騰訊（0700）跌0.74%，收報534.5元，相當於拖低恒指15點。

昨天北水南下合計淨流出5.82億港元，南水北上合計淨流入16.42億元人民幣，終止連續2日流出。北水上周淨流出港股133億港元，規模是3月12日止的一周過後以來最大（見圖）。

上海、深圳兩市共錄得逾1.3萬億元人民幣成交，連續第8個交易日突破萬億元。內地A股走勢與港股接近，同樣先升後收窄，創業板指數曾升逾4%，見3554點，收報3534點，升3.68%，創6年新高，深證升逾2%，上證升少於1%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，降準消息對昨日港股刺激有限，「只是稍緩一下（整體）跌勢」，內地本周四（15日）會公布第二季GDP等一系列數據，市場反而關注降準是否反映經濟復蘇並非順利，他相信港股大市仍未脫離向下發展的格局，若內地將公布的經濟數據不理想，不排除短線再跌穿27,000點。

專家：北水淨流出或下月改善

他又指，北水多投資於沒在內地上市的內地企業，近期內地監管互聯網平台企業的消息頻頻傳出，相信因此令近期北水加重沽售相關股份，致近期北水淨流出加劇，他認為要等待監管環境明朗化、個別科企下月公布業績後，北水淨流出才可能改善。