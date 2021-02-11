高盛：港交所角色更重要 目標價升至495

【明報專訊】內地當局連環針對科企，近日更對海外上市出招。高盛昨日發表報告表示，在此高度監管下。港交所（0388）未來作為中國公司上市地的角色將更為重要。該行表示，近期該股的估值上升已經反映了這一點，近期的監管發展則有望令此估值維持更久，市場對港交所的定價將會更加基於中期前景。高盛將港交所今年至2023年的預測每股盈利上調1%，將12個月目標價由400元大幅上調至495元。評級由「賣出」轉為「中性」。
若中概股ADR全湧港 成交有望升三成
港交所昨日收市報503元，升2.6%，由7月初至今暫累升一成。高盛表示，科企面對的監管不確定因素，將會加速海外上市中概股分散風險，而來港第二上市（或雙重主要上市）以及回A於上海科創板上市，將是兩個主要可行的方法。報告亦列出不同情况下對港股成交的幫助，若假設所有2016年以後外國上市的內地公司全部來港上市，其他條件不變，該行料港交所現貨市場的每日成交將會較年初至今的每日成交升11%。
另一更為進取的假設，若所有中概股美股預託證券（ADR）將全部流通股份轉移至香港，以本地市場換手率作為基礎，預料將為香港帶來約740億美元市值。在此假設下，現貨市場日成交將會上升27%。報告指出，截至上周五（9日），按市值計，六成中概股ADR市值已在香港掛牌。惟高盛亦指出，現時兩地上市股份交投的狀况，遠未達到此假設中的情景，距離所有公司全部回港或仍要數年。