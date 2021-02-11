高盛：港交所角色更重要 目標價升至495

若中概股ADR全湧港 成交有望升三成

港交所昨日收市報503元，升2.6%，由7月初至今暫累升一成。高盛表示，科企面對的監管不確定因素，將會加速海外上市中概股分散風險，而來港第二上市（或雙重主要上市）以及回A於上海科創板上市，將是兩個主要可行的方法。報告亦列出不同情况下對港股成交的幫助，若假設所有2016年以後外國上市的內地公司全部來港上市，其他條件不變，該行料港交所現貨市場的每日成交將會較年初至今的每日成交升11%。

另一更為進取的假設，若所有中概股美股預託證券（ADR）將全部流通股份轉移至香港，以本地市場換手率作為基礎，預料將為香港帶來約740億美元市值。在此假設下，現貨市場日成交將會上升27%。報告指出，截至上周五（9日），按市值計，六成中概股ADR市值已在香港掛牌。惟高盛亦指出，現時兩地上市股份交投的狀况，遠未達到此假設中的情景，距離所有公司全部回港或仍要數年。