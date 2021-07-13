字節跳動擱上市 外媒：涉網絡安全 科企監管風暴未完 騰訊被指須放棄音樂獨家版權

明報記者 馬迪帆

內地科企上市成國安事宜，另一大「獨角獸」滴滴出行（美：DIDI）上月未取得網信辦同意便赴美掛牌，現時正遭數據方面的嚴查，市值蒸發約逾千億。字節擱置上市，反而變相「逃過一劫」。

基金股東：字節估值「炒過籠」

有已投資於字節跳動的基金界人士昨日向本報表示，於內地目前監管形勢下，公司暫停上市工作是可以理解，惟他拒絕評論字節跳動是否已擱置上市計劃。該名人士續稱，字節估值本身已有「炒過籠」迹象，相信一連串的行業監管事件會令公司維持現時估值有壓力。綜合傳媒報道，字節跳動於二級市場最新估值已高達4000億美元（約為3.1萬億港元），雖然頻頻捲入風波，但估值仍較去年3月飈升近兩倍，並持續佔據內地最大「獨角獸」寶座。公司於6月曾主動披露，其全球每月活躍用戶多達19億人。

官員要求處理數據安全風險

今年初本港一度盛傳字節有意拆分內地抖音業務來港上市。有內地媒體報道稱，公司已申請聘包銷商。字節發言人於4月底隨即發聲明，指公司「目前無上市條件」。《華爾街日報》昨日報道則稱，公司原本擬將業務於美國或香港上市，但最終張一鳴認為，綜合地緣政治及監管因素，現時並非上市合適時機。內地官員則要求字節專注於處理數據安全風險。

未正確申報收購 騰訊音樂或罰50萬

彭博社昨日報道則指出，字節與內地官員有恒常會面，數據安全為其探討的話題之一。上周六（10日）網信辦發文，要求擁大量數據的企業赴國外上市須申報，令科企上市前景更為難以預測。

除上市前景未明，另一方面，內地反壟斷行動不斷，騰訊（0700）再成目標。路透社昨日引述消息表示，內地當局擬要求騰訊旗下騰訊音樂（美：TME）放棄所獲唱片公司對音樂的獨家授權。當局認為，獨家授權為其打壓小型競爭對手的手段。

此外，報道亦指出，因騰訊音樂未有正確申報就兩音樂應用程序（App）酷我、酷狗的收購，市監局擬對其罰款50萬元人民幣。

截至昨夜10時，騰訊音樂美股ADR跌5.9%，報12.14美元。騰訊昨日則跌0.7%，報534.5元。