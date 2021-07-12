富達簡立恆：歐美股市下半年續跑贏

撰文 李凱茵

綜合今年首6個月，香港各個強積金類別中美國股票基金以14%的回報跑贏，緊接其後的為回報12%的歐洲股票基金，全球股票基金則以11%回報排名第三。亞太區、中、港股票基金表現落後。

債券基金表現欠理想，全球債券基金類別錄得3.4%負回報。富達國際亞洲機構業務(日本除外)投資策略董事簡立恆表示，債券息率一度由1.2厘急升至1.8厘，導致債券基金普遍下跌。

通脹影響漸消退

隨着疫苗接種進度日漸理想，經濟逐步重啟，上半年經濟得以快速增長。簡立恆預期這兩個因素仍然會主宰着下半年的經濟增長速度，預期中、美兩大經濟火車頭下半年會以穩速增長。最早成功控制疫情並恢復經濟活動的中國，經濟於去年已幾乎全面回復正常，疫苗接種情况理想，相信經濟增長速度於年初時已達到頂峰，目前逐步回到正常水平，估計下半年難望有大幅度的躍升。美國情况相若，由於經濟重啟已經幾乎達到高峰，故預期經濟下半年不會有很大的加速空間。

鑑於歐洲和日本上半年在疫情影響下仍有零星的封城行動，所以簡立恆相信經濟重啟及疫苗接種加快對經濟增長的正面效應，下半年有機會發生在這兩個地區，使其經濟增長加速追上其他國家。

通脹是上半年金融市場的主要投資課題，左右着央行的貨幣政策方向，繼而影響大市走勢。對於美國通脹於今年上半年顯著加速，尤其4月及5月更出現驚人的通脹數字，簡立恆表示其中影響最大的是能源價格及運輸相關的工具及服務價格，但這兩個因素的升勢不會長久，對下半年的通脹影響力逐步消退。

通脹前景的看法，簡立恆表示要留意食品及住房價格兩項權重因素，由於其影響力相對較長，一旦因為經濟重啟令工資上升再帶動這兩項價格走高，就會造成長期的通脹。

央行收水成主要風險

聯儲局近日一改鴿派作風，釋放出縮減買債及加息相關的「收水」的信息。簡立恆認為這類言論會是下半年的其中一個投資風險。預計最早於8月舉行的Jackson Hole全球央行年會或會再釋出相關信息，屆時可能會引發新一輪市場震盪，惟市場目前已在消化相關消息，故相信影響力有限。按照目前情况，簡立恆表示加息比較大機會在2023年發生，但縮表等前期的「收水」行動最早或會於2022年出現。

對於下半年的強積金表現，簡立恆相信經濟重啟對股市的正面效應仍在，相信股票基金仍有作為。按地區而言，如果歐洲與日本經濟根據上述預期般加快增長，則其股票基金下半年會有相對好的表現。

至於內地及亞太區股票基金下半年表現，簡立恆認為很大程度取決於內地政府會否放寬財金措施。不過，由於近日內地經濟數據未見有顯著回落的迹象，所以轉向機會較小，股市欠缺催化劑下難望有大突破。港股方面，上半年一輪急勁的升勢主要由北水帶動，但現時內地投資氣氛疲弱的情况下，北水已由淨流入轉為淨流出，加上監管機構持續對科技企業施加壓力，難望北水短期內突然轉向。

應以貨幣基金取代債券基金

債券基金上半年表現不如人意，簡立恆估計下半年利率會繼續上升，導致債券基金跌勢持續，惟幅度應該會收窄。基於其價格或會進一步下跌，對於選擇持有債券基金來平衡投資組合風險的人士來說，在利率繼續走高的情况下，適宜以貨幣基金來取代債券基金作為分散風險工具，簡立恆相信此舉會為整個投資組合帶來更理想的表現。

[退休綢繆]