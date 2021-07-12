深灣軒均呎破2.1萬 連環兩月破頂

明報記者 郭雯慧

中原地產高級分區經理梁浩祥表示，深灣軒雖然本月首周暫未開齋，但5月及6月平均實呎已連環破頂，更高見2.1萬元，較今年初19072升約一成，其中位於3座中層A室，實用508方呎，2房間隔，上月以1220萬元沽出，實呎24016元，成交價創屋苑2房新高。原業主2009年444.8萬元購入，帳面獲利大賺約775.2萬元或約1.74倍。

Double Bay雙號屋實呎近10萬破頂

大額豪宅再錄成交，市場消息指出，南區香島道Double Bay雙號洋房，實用3562方呎，最新以約3.5億元「賣殼」售出，實呎98,259元，呎價創屋苑新高。原業主包括榮豐聯合控股（3683）主席殷劍波等，於1992年以2,428.8萬元購入，帳面獲利3.257億元，賺幅達13倍，而買家透過買賣公司股權方式轉讓，節省三成辣稅，即涉1.05億元。

另外，土地註冊處顯示，跑馬地老牌豪宅比華利山F座低層02室連車位，實用1346方呎，上月以3600萬元易手，實呎26746元，單位原業主為鄧詠詩，其報住地址位於西半山羅便臣道80號一個頂層單位，資料與已故賭王何鴻燊生前的私家看護脗合，相信為同一人。

資料顯示，鄧詠詩於2008年以1318萬元購入單位，持貨13年，現帳面獲利2282萬元或1.7倍。

賭王前看護沽比華利山 13年賺近2倍

此外，中原高級分行經理吳家俊指出，港鐵南昌站上蓋匯璽錄大1房破頂價成交，為2A期2B座極高層J室，實用381方呎，1房間隔，以990萬元易手，實呎25984元。原業主於2017年4月以820.4萬元一手購入上址，帳面獲利169.6萬元或21%。翻查資料，屋苑對上同類紀錄於2020年12月創下，3B座高層實用351方呎B室1房戶，當時以985萬元易手(實呎28063元)，換言之較舊紀錄高5萬元或0.5%。

馬鞍山新港城有2房業主雖以破頂價將單位售出，但連使費計需微蝕離場，單位位於M座高層02室，實用面積363方呎，2房間隔，以708萬元易手，實呎19504元，創屋苑2房新高。

原業主於2018年以673萬元購入單位，雖帳面獲利35萬元，但連使費計後料微蝕約4萬元離場。

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