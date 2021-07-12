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千望位處旺角區吸年輕客

【明報專訊】旺角區內多個舊樓重建項目應市，其中內房遠洋地產（3377）發展的旺角煙廠街單幢新盤千望，「千」寓意香港匯聚多種文化、語言、藝術潮流之地，是個多姿多彩的地方；「望」字有充滿希望的意思。千望定位市區精品式住宅，並主打開放式及1房單位。發展商希望，千望能為新世代打造出型格生活空間，預料可吸引年輕買家入場，項目自5月開售以來，迄今累沽近55伙。

明報記者 李舒盈

攝影 劉焌陶

千望為單幢式項目，關鍵日期為2023年3月31日，樓花期長約20個月。項目樓高22層（不設4、13、14及24樓），共提供83個單位。戶型涵蓋開放式戶、1房戶和1房連書房戶型，3至10樓一層5伙，11至25樓一層4伙，實用面積介乎172至319方呎。值得留意的是，項目沒鋪設煤氣喉，故全數單位均配備電磁爐，不能明火煮食。

一層4伙設計 開放式戶172呎起

發展商早前開放一個交樓標準示範單位，以18樓B室為藍本，實用面積281方呎，1房間隔設計。整體設計風格以簡約為主，屋內加設大量儲物收納櫃，令空間運用上更實用，樓層之間高度達3.15米。大廳以長方形開則，外接落地玻璃趟門，增加室內採光度。客飯廳外連工作平台及露台，合共提供38方呎空間。單位內的廚房為開放式設計，配備白色工作枱面，設計充滿時尚感。廚房設備齊全，當中包括電磁煮食爐、微波焗爐及抽油煙機等，住戶閒時可在廚房烹飪簡單菜式。發展商將洗衣機、雪櫃等收納於廚櫃內，令整體空間更為美觀。

設計師特意以雙趟門分隔睡房及客飯廳，使空間規劃上更為清晰。將趟門打開後，住戶更可在睡房觀看客廳的電視，睡覺時將趟門拉上，形成獨立空間。睡房開則方正，方便戶主放置牀及衣櫃等家具。並設有曲尺窗，住戶能在房間享受與客廳一樣的景致。浴室設計方面，設計師特意採用黑色雲石面板及黑色水龍頭，貫徹型格風。浴室內大量儲物空間，浴室櫃內設有插頭可擺放風筒、鬚刨等電器。

全數單位配備電磁爐

項目引入智能家居系統，除每戶均配備Samsung智能門鎖外，住戶能透過手機應用程式，遙控家中燈光及智能插蘇等。更可以透過程式進出大堂及會所等，令日常生活上更方便。項目樓契為商住兩用，因此地下及1樓均設有商舖，2樓設小型住客會所，提供24小時健身室、宴會廳等，更外連一個平台花園燒烤區，住客可在此宴請親朋好友。

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