上半年工廈買賣逼2000宗 年升1.7倍

值得留意的是，工廈買賣成交註冊已連續四個月達到350宗或以上水平，為兩年半來首次。另上半年工廈整體售價走勢亦累升3.4%。

同期註冊金額近204億 年升兩倍

美聯工商舖表示，工廈買賣註冊總體金額，上半年共錄得203.85億元，按年升2.1倍，而6月最新報42.39億元，按年升1.35倍。事實上，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數（MII）， 6月最新報329.7點，與5月持平，上半年則累升約3.4%。若以呎價計，荃灣為升幅最大區域，區內工廈上半年呎價累升5.7%，跑贏大市，6月最新報4,198元、按月升1.0%。

業界料工廈售價下半年再升5%

不過，有兩區的工廈呎價於上半年下跌；其中紅磡及土瓜灣跌幅最大，期內累跌3.1%，6月最新報5006元，按月升0.7%，連跌三個月後首次回升。美聯工商董事陳偉志指，本港疫情上半年漸受控，不明朗因素影響減少；展望下半年，由於全球多國實行量化寬鬆，短期內料不會加息，料工廈售價下半年有望再升5%。