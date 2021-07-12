回流港人1050萬購愉景新城三房

荃灣環宇海灣亦新錄一宗高價成交，中原高級資深區域營業經理程尚傑表示，單位為5座高層E室，實用502方呎兩房間隔、望海景，經議價後以895萬元獲承接、實呎17,829元，成交價創同類新高；原業主2014年以557.4萬元一手購入，帳面賺逾337萬元或61%。

環宇海灣兩房895萬沽 同類新高

北角半新盤柏蔚山亦新錄一宗額印稅SSD鬆綁貨成交；美聯首席高級營業經理謝栢鈞指，柏蔚山1座高層J室（連租約），實用808方呎3房戶，以市價2280萬元獲承接、實呎28,218元；原業主2018年6月以約2081.8萬元一手購入，帳面獲利約198.2萬元或約一成，扣除雜項料仍獲微利。

嘉湖連天台特色戶呎價撲1.4萬

另祥益高級經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居1座連天台單位，實用面積549方呎3房間隔，以766萬元易手，實呎13,953元，為屋苑近期高成交呎價；他指出，原業主叫價820萬元，最終減價54萬元或6.6%後成交。

十大屋苑連續21周錄雙位數成交

另中原地產十大屋苑周末過去兩日合共錄得18宗成交，較上周末同期錄得22宗減少4宗或18.2%，但亦連續21個周末維持雙位數水平。此外，美聯10大藍籌屋苑過去兩日共錄得20宗成交，較上周末錄23宗減少3宗或13%，同樣連續21周保持雙位數。