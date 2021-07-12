財團繼園街擬增建三成單位 遇區內反對聲

擬建單位申增加33%至850伙

據城規會資料顯示，寶馬山花園業主委員會、富雅花園業主立案法團、東區區議員阮建中等，均就相關財團改劃申請遞交意見書，意見提及繼園街屬一條斜路，自新世界（0017）柏蔚山入伙後，該路段人流、車流已增加，若批准興建住宅伙數增加，擔心有關問題將進一步惡化。

區議員憂交通擠塞問題更嚴重

區議員阮建中直言，若容許發展項目增加住宅單位伙數，該區交通擠塞問題更趨嚴重，同時擔心放寬建築物高度限制，將對北角的山脊線構成影響，同時亦增加光污染。

資料顯示，相關財團提出修訂的發展，屬繼園街西面的第2期發展，計劃將第2期細分2A、2B期，原作會所發展的2A期，計劃興建1幢31層高、提供310伙的大廈，總樓面22.2萬方呎；第2B期計劃興建4幢29層高住宅，提供540個單位，涉約54.52萬方呎樓面。

新地帝景酒店改裝住宅 意見多表贊同

整個第2期發展總樓面逾77萬方呎、共涉850伙，住宅單位伙數較2010年獲批的方案638伙增加33%。另沿繼園街西面的擬議道路及行人路走線，將大致跟隨核准總綱發展藍圖，保持不變。申請暫定在本月底審理。

此外，新地（0016）早前因應本港私宅新供應短缺，就汀九帝景酒店向城規會申請整幢改裝為住宅，將提供661伙；有關申請早前已截止遞交意見，城規會暫收約230份意見，當中逾85%贊成有關改劃，餘下15%屬反對聲音。

擬建661伙 反對意見憂汀九人口大增

上述反對意見指，該區屬低密度用地，將項目改為住宅，令區內人口大幅增加，擔心加重該區一帶交通負擔。荃灣區議員劉志雄指出，帝景酒店鄰近多個沙灘，亦設特色海濱長廊，是吸引遊客及港人度假的熱點，應予保留。有關申請最快在今年8月底審理。

城規會資料顯示，在2007年落成的帝景酒店，新地擬透過進行整幢改裝，改劃為提供不多於661伙的住宅項目，一層最多62伙，以開放式戶為主，涉約31.65萬方呎樓面（包括1.81萬方呎會所）；項目另設有一間60個名額的長者日間護理中心。